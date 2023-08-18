全國消防績優團體與個人評核公布 金門勇奪金質獎

內政部辦理的全國消防績優救護團體及個人評核日前公布，金門縣消防局榮獲團體組「金質獎」獎項，全國僅有4縣市獲得此一殊榮，個人獎項部分，也是大放異彩，共有5位優秀的消防員脫穎而出，分別是陳佳峻、徐書偉、邱俊德、林信璋與林誌有。金門消防局長呂英華昨接見得獎人員，期許得獎者為金門鄉親提供最優質救護服務，確保民眾生命身體健康而努力。

金門縣消防局表示，此次獲獎的5位優秀的消防人員分別是救災救護指揮中心小隊長陳佳峻、隊員徐書偉、第二大隊隊員邱俊德，他們因受理緊急救護案件，辨識為OHCA（到院前心肺功能停止）患者，線上指導個案分組最多及成功恢復自發性血液循環（ROSC）個案分組最多，展現出色的急救專業技能。

此外，金城分隊員林信璋因執行急救患者個案(CPR+AED)分組最多者，金寧分隊隊員林誌有則因執行急救送醫次數最多而獲獎。這五位優秀消防俊彥都擁有中級救護技術員(EMT2)證照，他們的優異表現深獲各級評審人員認可。

消防局指出，目前具有中級救護技術員(EMT2)資格者共計127人、高級救護技術員(EMTP)人數共計5人。局為提升救護技術服務專業技能，每年定期辦理複訓，請金門醫院醫師指導，同時為加強高級救護技術員本職學能，訂定計畫與金門醫院急診室合作，定期派遣具有EMTP證照者至金門醫院急診實習，以提升救護技能，深化專業知識。