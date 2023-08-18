影／加完油…下一秒兒子補習費飛了 還好遇好心人報警追他
台中市46歲黃姓男子日前向友人借了1.1萬元，準備支付兒子補習費，沒想到卻在大里區仁化路的加油站加完油後，不慎從口袋掉落，還好有好心的加油站員工發現並報警，警方熱心的透過路口監視器「以車追人」，成功協助黃男找回1.1萬元現金。
警方在接獲加油站員工報警後，立即派遣仁化派出所的警員簡佑宗到場協助，由於加油站的監視器未能清楚辨識男子的車號，警方先確認失主特徵，經調閱周邊路口監視器，成功聯繫上掉落現金的黃姓機車騎士。
黃男經警方通知，確認1.1萬元現金是在他加油找零後，不慎從口袋掉落，向警方表示誠摯的謝意。
黃男透露，這筆錢是向朋友借來，準備支付兒子的補習班學費的， 還好警方在極短的時間內就將遺失的現金完好地歸還，避免可能的困擾。對加油站員工的誠實以及警方快速反應的能力，深表感激。
霧峰警分局分局長陳祥麟建議，民眾如果需要攜帶大量現金，應將現金放在堅固的袋子中，然後放在機車置物箱內。在下車時，記得攜帶置物箱內的現金，以免遺失或被竊。
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