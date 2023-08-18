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隨身攜帶上上籤當幸運符 詐騙車手遭逮抱怨不靈驗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方日前查獲1名詐騙車手黃男，搜索過程中發現他身上有張某財神廟上上籤，黃男抱怨，「煞費苦心求得上上籤保佑工作順利隨身攜帶當幸運符，不料才沒多久就被警方逮住，一點都不靈驗」。警方斥責，哪有神明會保佑詐騙犯罪行為！偵訊後，依詐欺罪嫌送辦。

嘉義市二分局日前接獲陳姓民眾報案，自稱遇到投資詐騙損失上百萬元；警方調查，陳男在臉書看見投資廣告，在好奇心驅使下點擊廣告加入投資股票LINE群組，當看到群組內成員個個賺得盆滿缽滿後，便想小試身手，於是聽從詐騙集團指示下載股票投資軟體，持續面交100餘萬元，直到想兌現獲利資金時，詐騙集團要求支付手續費，才察覺有異。

警方與陳男合作佯裝要加碼投資，並在約定面交的超商內布下警力埋伏，就在車手取款的那一刻上前逮人，當場逮獲年約25歲黃姓車手。

警方在黃男身上起出偽造的工作證裡面還夾帶著張財神廟上上籤。黃男說，前陣子去香火鼎盛的財神廟，祈求事業順利及財運亨通，在卜卦多次後終求得這張好籤，以為這難得的上上籤會帶來好財運、保佑工作順利，怎料才沒多久就被警方逮住，抱怨這間廟不夠靈驗。

警方聞言斥責，哪有神明會保佑這樣的詐騙犯罪行為，也未免太過自我感覺良好。

警方在車手的偽造工作證內發現有張財神廟上上籤。記者李宗祐／翻攝
警方在車手的偽造工作證內發現有張財神廟上上籤。記者李宗祐／翻攝
警方當場逮獲詐騙車手。記者李宗祐／翻攝
警方當場逮獲詐騙車手。記者李宗祐／翻攝

詐騙集團 車手

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