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裝潢也有詐騙！高雄女誤信網路廣告 險落圈套匯40萬7千
高雄梓官44歲陳姓女子周一中午前往郵局，臨櫃匯款要預付裝潢款項，不過，該帳戶早被通報為警示帳號3次，一開始陳女不理會行員、警員勸阻堅持轉匯，但當場聯繫不上廠商後，陳女才恍然大悟落了詐團圈套，即時保住帳戶裡的40萬7千元。
岡山分局指出，陳女當時自稱要幫新屋做裝潢，在網路看到相關廣告後，便與廠商聯繫，因對方要求須預付裝潢款項，陳女不疑有他前往臨櫃匯款。
不過，即使行員或員警對陳女告知，該匯款帳戶是警示戶頭，陳女仍不聽勸阻，要將戶頭裡的40萬7千元匯出，員警順勢提醒陳女，匯款前應再次與廠商確認，這時陳女才發現廠商根本聯繫不上，頓時恍然大悟憂心的說「啊我的錢勒？重點我的錢呢？」
由於該帳戶遭165專線通報為警示帳戶，機靈的行員並未匯出，當時暫代保管，經警告知40萬7千元根本沒有匯出後，陳女這才放下心中大石頭，展露笑顏。
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