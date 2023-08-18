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影／年輕人吵架後引火肇事 恆春西門路騎樓機車陷火海

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮西門路住宅區今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，消防局趕至撲滅火勢，現場5輛機車遭焚毀；住戶表示當時聽到多名男女大聲爭吵，不久傳出爆炸聲，騎樓陷入一片火海；警方調查是多名男子酒後吵架，一人不甘心灑汽油燒機車，幸未波及住宅和人員傷亡，警方已掌握縱火男身分，正循線追捕到案。

屏東縣消防局凌晨3時許接獲報案，出動恆春、車城、滿州各分隊及第4大隊共10車18人前往，恆春分隊抵達現場查看回報，現場為騎樓機車燃燒，出水線搶救，4時25分回報現場火勢撲滅，無人傷亡，起火原因正由火調人員調查中。

居民擔心火勢波及周邊民宅，將睡夢中的住戶叫醒；據住戶表示，凌晨3時許聽到戶外有多名年輕男女大聲爭吵聲，安靜沒多久，又聽到一聲轟然巨響，現場即陷入一片火海，猜測是丟擲汽油彈，盼警方儘快逮人法辦；警方調查多名男子當街酒後吵架，一人不甘心灑汽油燒機車釀成大火，涉及公共危險和毀損罪，已掌握縱火男子身分追捕中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣恆春鎮西門路今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，現場5輛機車遭焚毀。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣恆春鎮西門路今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，現場5輛機車遭焚毀。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣恆春鎮西門路今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，現場5輛機車遭焚毀。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣恆春鎮西門路今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，現場5輛機車遭焚毀。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣恆春鎮西門路今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，現場5輛機車遭焚毀。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣恆春鎮西門路今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，現場5輛機車遭焚毀。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣恆春鎮西門路今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，現場5輛機車遭焚毀。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣恆春鎮西門路今天凌晨發生住宅騎樓機車火警，現場5輛機車遭焚毀。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 恆春 縱火 火災

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