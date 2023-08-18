金石堂新竹店熄燈被詐團盯上 竹市警提醒勿被假粉專騙
新竹市市區開業多年的連鎖「金石堂」書店日前因租約到期吹熄燈號，引起民眾熱烈討論。未料，網路上竟出現仿冒金石堂新竹店的假粉專詐騙網頁，稱要封館出清名牌鋼筆，新竹市警察局在臉書發文示警民眾勿上當，直言「鬼月到了，詐騙集團也急了」，若看到此類詐騙推播廣告勿點、勿信、撥165專線。
該則詐騙臉書頁面以「金石堂新竹店」名義發文，內容寫到「再見了，新竹！正式歇業」，店內的萬寶龍鋼筆封館出清，還寫到最後88組，成本價出清等字句，但這些廣告文字都不實。
新竹市警察局最新發文指出，經詢問金石堂書店總店，不僅在新竹，還有其他縣市都有發生這樣的事，詐騙一貫手法皆為「近期成立假粉專→設立假的一頁式網頁→留言還有一堆人說品質很好結果都是被盜的帳號及假帳號→點進去購物網址卻要你輸入信用卡資料」。
警方強調，詐騙集團會利用最近討論很高的人事物為題材詐騙，請民眾要注意，看到這種推播廣告勿點、勿信、撥165，也建議順手按下檢舉，是功德一件。
新竹市警察局也統計今年1至6月，新竹市警察局阻詐已達131件，攔阻金額逾9639萬元，鼓勵新竹市民及百工百業共同加入反詐騙宣導行列。刑警大隊近日也以讀書會方式解構詐騙手法，邀請民眾共讀多個真實案例，透過不同詐騙情節引發共鳴與反思，攜手成為社區識詐種子。
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