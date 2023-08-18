影／高雄男買飯偷麵包隔街再偷奇異果 身上還背了「2條通」

高雄楠梓德民路上某連鎖超市，店長清查帳目發現金額短少疑似遭竊，經報案調閱監視器，警發現有兩間連鎖超商都被同一人行竊，經擴大循線查緝，30歲詹姓竊嫌昨天終於落網。經身分確認，他還身背詐欺、竊盜兩罪，全案依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦；通緝部分則移送歸案。

楠梓分局指出，詹男使用相同伎倆行竊，不過，因他總是步行往返，起初不易身分鎖定，增加辦案難度，但最終警方鎖定詹男影像，循線於其大樓住處外埋伏等候，終於在昨天下午1時許順利逮人送辦。

不過，經警方確認詹男身分，發現他竟為身背詐欺及竊盜等2條罪的通緝犯。詹男遭警方逮捕後表示，已失業一個多月，在沒有收入的情況下，才會鋌而走險偷東西；至於通緝身分，他無奈喊冤「根本不知道自己已被通緝！」

經警方查閱監視器畫面發現，詹男會先至某連鎖超商內假裝選購商品，隨後趁店員不注意，先後竊取貨架上料理包、草莓三明治，放入隨身黑色手提袋內，走出超商前僅結帳1盒炒飯，之後，他又步入生鮮超市內，使用相同手法，將10顆奇異果全塞入黑色手提袋中，再若無其事取一瓶飲料至櫃台結帳後離去。