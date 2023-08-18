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影／朋友相約酒吧喝酒 高雄2男為撩妹持瓶打得頭破血流

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前金區中華三路某酒吧今天凌晨發生酒客鬥毆事故，2男子酒後情緒失控，互持破裂酒瓶涉嫌劃傷對方。警方趕到酒吧壓制雙方，查出起因疑似為了搭訕撩妹而動手。

據了解，涉嫌劃傷對方的譚姓（34歲）、蔡姓（22歲）2男子其實是朋友，相約一起同桌喝酒。

今天凌晨1時許，譚、蔡與郭姓男子（28歲）3人，相約到前金區中華三路某酒吧喝酒，譚姓男子酒後對酒吧女服務生搭訕，蔡姓男子要阻止他，譚突然情緒失控，砸破酒瓶後，持破裂的酒瓶涉嫌攻擊蔡男，砸傷蔡的頭部。

蔡姓男子不甘無辜遭譚砸頭，隨即拿起破玻璃瓶，也劃傷譚姓男子的左手臂。

2人在酒吧脫序，鬧得不可開交。

警方接獲報案，出動快打部隊到場，壓制譚、蔡，將他們送醫後，已無大礙。

警方帶回2人，釐清案情後，依傷害、毀損等罪嫌，查辦全案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方趕到酒吧，譚姓男子手臂受傷流血，要員警放開他。記者林保光／翻攝
警方趕到酒吧，譚姓男子手臂受傷流血，要員警放開他。記者林保光／翻攝
警方趕到酒吧外壓制滋事男子。記者林保光／翻攝
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鬥毆

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