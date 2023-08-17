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影／基隆氣窗沒上鎖3萬飛了 鴛鴦盜鑽小洞闖民宅還偷香油錢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

沈姓夫妻檔因缺錢花用，平時常到巷弄尋找民宅、宮廟行竊，犯案多起。有一戶民宅氣窗長期未步鎖，洞口很小，沈男涉嫌鑽入偷走內有3萬現金皮包。警方今天中午趁2人前往火車站搭車時逮獲，今晚訊後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆七堵、暖暖地區近日發生多起住宅、宮廟竊案，損失現金數到到數百不等，市警第三分局經調閱周遭監視器並分析竊嫌犯罪手法，發現竊賊不止一人，且犯案時全程步行或搭乘大眾交通工具，避免被警方盯上。

警方比對影像查知沈男（30歲）及花女（42歲）夫妻倆涉案，向基隆地檢署檢察官聲請核發拘票獲准。

第三分局偵查隊長蘇育緯表示，經多日埋伏，今天查知沈、花2人在基隆八堵火車站準備搭火車要去外地，持拘票逮捕2人，供稱贓款都已花用殆盡，警方懷疑犯案多起，尚未吐實，建請檢察官聲請羈押，擴大偵辦中。

警方調查，2人都是徒手犯案，侵入民宅都是找未上鎖氣窗爬入，有一被害人長期沒有關氣窗，且洞口很小，沒想到被賊鑽入偷走3萬現金。至於香油錢，2人供稱是用手去撈卡在洞口的紙鈔，得手數百元。

第三分局分局長楊宗昆呼籲，住宅貴重財物亦應妥善保管，必要時可加裝保全措施，增加宵小偷竊的困難度，以保障自身財物安全。

氣窗沒上鎖3萬飛了，鑽洞闖民宅還偷香油錢鴛鴦盜落網。記者游明煌／翻攝
氣窗沒上鎖3萬飛了，鑽洞闖民宅還偷香油錢鴛鴦盜落網。記者游明煌／翻攝
氣窗沒上鎖3萬飛了，鑽洞闖民宅還偷香油錢鴛鴦盜落網。記者游明煌／翻攝
氣窗沒上鎖3萬飛了，鑽洞闖民宅還偷香油錢鴛鴦盜落網。記者游明煌／翻攝

基隆 偷竊 竊盜

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