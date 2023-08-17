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運將按喇叭騎士持「槍」揮舞 警追查是打火機仍依法究辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

劉姓男子不爽被計程車鳴按喇叭，竟騎機車一路尾隨，還拿出一把槍型打火機揮舞恐嚇，陳姓女乘客見到心生畏懼報警處理。警方受理2小時內循線逮捕劉男，查扣相關證物帶回偵辦。警詢後依恐嚇罪嫌函送法辦；另交通違規部分，則會檢視相關畫面再開單舉發。

據了解，劉姓男子（25歲）自稱從事服務業，這個月8日清晨6時23分下班後沒戴安全帽騎機車回家，途中他從新北市三重區光興街87巷口竄出，被一輛直行計程車鳴按一聲喇叭。劉男瞬間惱怒加快油門一路逆向併騎，還拿出一把槍型的打火機，朝著計程車揮舞，嚇得計程車內陳姓女乘客心生畏懼報警處理。

三重警方獲報調閱沿線監視器畫面以車追人，於當天上午8時許循線在三重區大同南路78巷將劉男攔下盤查，當場查扣槍型打火機，一併帶回偵辦。偵詢時劉男辯稱是不爽被計程車司機按聲喇叭，才會拿出槍型打火機揮舞，警詢後依恐嚇罪嫌函送法辦。

另外劉男騎機車沒戴安全帽、逆向併行騎車部分，將檢視相關畫面後，依道路交通管理處罰條例第31條第6項、第45條第1項13款製單舉發。

劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子不爽計程車按喇叭，竟一路尾隨還揮舞一把槍型打火機，車上女乘客嚇到報警逮人。記者曾伯愷／翻攝

計程車 恐嚇

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