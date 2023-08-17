山道猴子台七乙線山路飆速 「1周4車禍」警強力取締

網路YouTube影片「山道猴子的一生」近日爆紅，影片故事提到許多人熱衷改車，前往各山道競速，上下集吸引近450萬次觀看，寫實劇情引發網友熱議，影片提到跑山猴主角愛去台七乙線騎改裝機車飆速，桃園市大溪警方今天下午表示，統計今年靜桃專案以來，台七乙重點攔查取締超速936件，平均1周就有4起車禍，提醒民眾勿在山路彎道危險駕駛和隨意改車，警方會加強取締 。

近期一名 Youtuber 將山道猴的人生故事搬上網路創作，故事描述一名月薪3萬7千元的超商店員，為了搏得車圈認同，貸款買重機，又為了在女友面前裝闊，導致負債累累，還被戴綠帽，最後因為過彎壓車命喪山路，門中重機、改裝、跑山、追焦、經營社群等劇情元素、台詞寫實，兩集影片曝光，引發網友共鳴，一個多月累計觀看次數突破200萬次，成為網路新星，也刮起一股「山道猴」旋風。

由於故事中出現跑山猴熱點在台七乙線，起於新北三峽、經桃園大溪、終點在桃園復興，全長約14公里，其中8到10公里山路轉彎蜿蜒，是北部許多改裝重機車手喜歡攜美跑山路聖地，相對洐 生改裝噪音車輛及超速飆車事故，台七乙更是被大溪分局列為重點攔查改裝、噪音車輛重點路段。

大溪警方今年啟動「靜桃專案」以來，在台七乙大溪、復興路段，至今已攔查通報共936件，若改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，若排氣音量超標將依噪音管制法第11條等規定開罰，處1800至3600元罰鍰不等，並責令期限內到監理站受檢。

統計今年1至7月，台七乙及台七線取締超速飆車4636件，較去年同期取締4631件增加，在警方強力臨檢取締下，今年車禍死亡1件與去年同期相同，因疫後原因，機車A2（受傷）73件，則較去年60件增加，台七乙路段車禍事故頻率約一周4起，最常發生車禍地點為8、9公里至11公里處彎道處。