影／嚇壞！台中瓦斯桶掉落路面外洩 警開單最高可罰1.8萬

台中市楊姓司機在前天開車行經北區時，疑未捆妥貨斗上的瓦斯鋼瓶，導致鋼瓶掉落路面，還有瓦斯外洩的狀況，警方到場指揮，另外認定楊男未捆妥鋼瓶，依法告發，最高可罰1.8萬元。

第二警分局在前天上午10時許獲報，北區公園路附近有貨車載運瓦斯鋼瓶時，不慎掉落，還有瓦斯噴灑溢散情事，警方到場時，消防人員已到場協助。

經查，楊姓貨車司機（22歲）駕駛貨車，搭載運送瓦斯桶，疑未捆妥導致鋼瓶掉落，桶身明顯有掉落、傾砸痕跡，且消防人員檢視現場有瓦斯滲漏情事，有關消防安全部分由消防隊接續稽查。

警方認定，楊男未依規定將裝載的鋼瓶綑紮牢固，依違反道交條例規定告發，可罰3000元至1.8萬元，責令改正或禁止通行。