快訊

日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

影／嚇壞！台中瓦斯桶掉落路面外洩 警開單最高可罰1.8萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓司機在前天開車行經北區時，疑未捆妥貨斗上的瓦斯鋼瓶，導致鋼瓶掉落路面，還有瓦斯外洩的狀況，警方到場指揮，另外認定楊男未捆妥鋼瓶，依法告發，最高可罰1.8萬元。

第二警分局在前天上午10時許獲報，北區公園路附近有貨車載運瓦斯鋼瓶時，不慎掉落，還有瓦斯噴灑溢散情事，警方到場時，消防人員已到場協助。

經查，楊姓貨車司機（22歲）駕駛貨車，搭載運送瓦斯桶，疑未捆妥導致鋼瓶掉落，桶身明顯有掉落、傾砸痕跡，且消防人員檢視現場有瓦斯滲漏情事，有關消防安全部分由消防隊接續稽查。

警方認定，楊男未依規定將裝載的鋼瓶綑紮牢固，依違反道交條例規定告發，可罰3000元至1.8萬元，責令改正或禁止通行。

警方呼籲，為有效防制交通事故，請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故，影響行車安全。

台中市楊姓男子前天開貨車行經北區時，掉落瓦斯鋼瓶，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子前天開貨車行經北區時，掉落瓦斯鋼瓶，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子前天開貨車行經北區時，掉落瓦斯鋼瓶，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子前天開貨車行經北區時，掉落瓦斯鋼瓶，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝

瓦斯外洩 台中市

延伸閱讀

雨彈爆擊從南到北 高雄出現百毫米雨量

台南將投入2.6億元 逐年檢查修繕老舊箱涵

花蓮化仁海堤自行車道積沙石易摔車 吉安鄉公所墊高路面改善

影／移動炸彈2.0版！高雄瓦斯工超狂載7桶瓦斯 還偷空抽菸

相關新聞

日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

日籍須藤姓男子在科技公司擔任業務，日前來台與客戶聚餐飲酒，酒醉嘔吐後，隨同事從桃園市搭計程車回到台北市的飯店，一行人下車...

台大實驗室爆炸釀9傷！校長急奔現場 疑正進行「油浴實驗」

國立台灣大學位於羅斯福路上校本部今天中午傳出爆炸，台大指出，化工系學生於實驗室內因不慎操作實驗引發爆炸，共計9人受傷。受...

影／嚇壞！台中瓦斯桶掉落路面外洩 警開單最高可罰1.8萬

台中市楊姓司機在前天開車行經北區時，疑未捆妥貨斗上的瓦斯鋼瓶，導致鋼瓶掉落路面，還有瓦斯外洩的狀況，警方到場指揮，另外認...

單車翁疑衝紅燈遭撞飛瞬間消失 貨車駕駛以為撞到鬼肇逃被逮

嘉義縣昨晚驚傳死亡車禍，66歲姚姓男子晚上7點多騎腳踏車出門，行經六腳鄉媽祖大橋南端路口疑衝紅燈，被貨車撞飛掉進水溝身亡...

嘉義仁義潭驚見婦女溺斃原因待查 恰逢鬼門開第2天民眾議論

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫今天下午3點驚傳59歲李姓女子溺斃，雖然意外原因仍由警方調查，但由於是農曆七月鬼門開第二天，仍讓不...

桃消辛苦了！大熱天出勤不喊苦 民間贈近萬瓶飲料慰勞

近期天氣炎熱，感念消防人員平時出勤辛勞，桃園千杯聯盟與誠鷹集團今上午至桃園區各消防分隊發放飲料，共計410箱、近萬瓶的飲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦