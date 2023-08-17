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日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

日籍須藤姓男子在科技公司擔任業務，日前來台與客戶聚餐飲酒，酒醉嘔吐後，隨同事從桃園市搭計程車回到台北市的飯店，一行人下車時見須藤一動不動，進一步查看才發現須藤「已經涼掉了」，報警處理仍送醫不治。

台北市消防局表示，8月9日晚上9時10分獲報，中山區松江路上某飯店外有42歲日籍男子需要救護，救護人員到場發現，男子無外傷、臉色發紫、有嘔吐痕跡，立刻將其送往馬偕醫院急救。

警方調查，須藤男平時在某科技公司任職，擔任業務人員，8月7日隨同事從日本搭機來台拜訪客戶，入住台北市中山區松江路上的連鎖飯店，8月9日晚上與客戶相約桃園市某餐廳聚餐飲酒，未料酒醉嘔吐，其餘兩名同事、友人招來計程車，3人同車返回台北市的飯店。

不料，計程車送3人抵達飯店外，須藤男卻一動不動未下車，同事靠近呼叫無果，意外發現須藤男全身「都涼掉了」，目視也無呼吸心跳，嚇得立刻報警處理。

據悉，須藤男家屬獲悉後表示，他平時有飲酒習慣，但此前無任何異狀；須藤男同事也說，兩人認識多年，須藤過去酒量非常好，不敢相信吃個飯就出意外。

另名同行友人則說，從桃園回台北途中，還曾半路停車讓須藤到路邊吐，後來看他坐回後座靠在同事身上，只以為他真的酒醉不舒服需要休息，沒想到抵達飯店時，須藤竟沒了呼吸，全身都涼掉了。

警方表示，案經解剖相驗，已將死者器官送驗，將進一步釐清確切死因，後續也將發還遺體，協助家屬辦理後事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

須藤男隨同事、友人搭計程車返回台北市中山區松江路上的飯店後，被發現已無呼吸心跳。記者李隆揆／攝影
須藤男隨同事、友人搭計程車返回台北市中山區松江路上的飯店後，被發現已無呼吸心跳。記者李隆揆／攝影

計程車 客戶

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