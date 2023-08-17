桃消辛苦了！大熱天出勤不喊苦 民間贈近萬瓶飲料慰勞

近期天氣炎熱，感念消防人員平時出勤辛勞，桃園千杯聯盟與誠鷹集團今上午至桃園區各消防分隊發放飲料，共計410箱、近萬瓶的飲料，以實際行動支持辛苦的消防人員。

桃園市消防局第一大隊表示，桃園千杯聯盟為永同貴先生2016年於網路上召集各行各業人員所成立，旨為藉由每月辦理聯誼聚餐，定期將餐會的結餘款用以幫助弱勢、關懷社會；誠鷹集團為辦理特勤保全業務之公司，平時亦熱心公益，常常捐贈物資予弱勢族群。

這次因為感念消防人員平時救災救護工作繁忙，且天氣又十分炎熱，有時在路邊都會遇到辛苦的消防人員頂著大太陽執行救護工作，十分辛苦，因此桃園千杯聯盟聯合誠鷹集團，共同捐贈蘆筍汁、仙草蜜、氣泡飲料等各式飲品，共410箱、約8880瓶飲料感謝所有在外奔波的消防人員，能全年無休的守護大家的安全。

桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，感謝桃園千杯聯盟及誠鷹集團的大力贊助，讓同仁在出勤後可以享用冰涼的飲料。同時提醒目前天氣炎熱，許多民眾會利用假日外出玩水消暑，提醒民眾於玩水時應謹記「防溺十招」，才能玩得更盡興：

1、 戲水地點需合法，要有救生設備及人員。

2、 避免做出危險行為，不要跳水。

3、 湖泊溪流落差變化大，戲水游泳需小心。

4、 不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5、 下水前先暖身，不要穿著牛仔褲下水。

6、 不可在水中嬉鬧惡作劇。

7、 身體疲累狀況不佳時，不要戲水游泳

8、 不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9、 注意氣象報告，氣候不佳時不要戲水。