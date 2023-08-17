桃消辛苦了！大熱天出勤不喊苦 民間贈近萬瓶飲料慰勞
近期天氣炎熱，感念消防人員平時出勤辛勞，桃園千杯聯盟與誠鷹集團今上午至桃園區各消防分隊發放飲料，共計410箱、近萬瓶的飲料，以實際行動支持辛苦的消防人員。
桃園市消防局第一大隊表示，桃園千杯聯盟為永同貴先生2016年於網路上召集各行各業人員所成立，旨為藉由每月辦理聯誼聚餐，定期將餐會的結餘款用以幫助弱勢、關懷社會；誠鷹集團為辦理特勤保全業務之公司，平時亦熱心公益，常常捐贈物資予弱勢族群。
這次因為感念消防人員平時救災救護工作繁忙，且天氣又十分炎熱，有時在路邊都會遇到辛苦的消防人員頂著大太陽執行救護工作，十分辛苦，因此桃園千杯聯盟聯合誠鷹集團，共同捐贈蘆筍汁、仙草蜜、氣泡飲料等各式飲品，共410箱、約8880瓶飲料感謝所有在外奔波的消防人員，能全年無休的守護大家的安全。
桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，感謝桃園千杯聯盟及誠鷹集團的大力贊助，讓同仁在出勤後可以享用冰涼的飲料。同時提醒目前天氣炎熱，許多民眾會利用假日外出玩水消暑，提醒民眾於玩水時應謹記「防溺十招」，才能玩得更盡興：
1、 戲水地點需合法，要有救生設備及人員。
2、 避免做出危險行為，不要跳水。
3、 湖泊溪流落差變化大，戲水游泳需小心。
4、 不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
5、 下水前先暖身，不要穿著牛仔褲下水。
6、 不可在水中嬉鬧惡作劇。
7、 身體疲累狀況不佳時，不要戲水游泳
8、 不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
9、 注意氣象報告，氣候不佳時不要戲水。
10、 加強游泳漂浮技巧，不幸落水時保持冷靜放鬆。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言