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澎湖8旬漁民潛龍門海域捕海膽失蹤2天 遺體今浮出海面

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖86歲翁姓漁民前天下午前往龍門的正角海域潛捕海膽，直到晚上仍未上岸，家屬焦急報案，海巡署和救難人員2天搜尋未果；今天下午一艘漁船在鳥嶼附近海嶼發現一具男性遺體漂浮海面，海巡艦艇將死者打撈上岸，初步證實是失蹤的翁姓漁民。

海巡署第十三巡防區指揮部前天傍晚5時55分接獲翁姓民眾報案，指父親（86歲）當天下午3時許身著短褲並攜帶一只橘紅色水桶，前往龍門里正角海域潛捕海膽，到晚上仍未上岸，疑似失蹤，請求派艇前往協尋。

澎湖86歲翁姓漁民前往龍門正角海域潛捕海膽失蹤2天，今天下午漁船發現翁的遺體漂浮在鳥嶼附近海面，海巡署派艦艇打撈上岸。記者石秀華／翻攝
澎湖86歲翁姓漁民前往龍門正角海域潛捕海膽失蹤2天，今天下午漁船發現翁的遺體漂浮在鳥嶼附近海面，海巡署派艦艇打撈上岸。記者石秀華／翻攝

海巡署獲報後，派遣澎湖海巡隊巡防艇前往搜尋，並申請空偵機前往該海域搜尋，2天共派遣9艇70人次、空偵機4架次，但搜救任務均無所獲。

今天下午1時20分許，海巡署接獲一艘「新來發」漁船報案，指在鳥嶼東邊0.5海浬處的海面上發現一具飄浮的男性遺體，澎湖海巡隊10087艇立即前往打撈，順利將遺體帶回馬公港。

翁姓老翁的家屬獲報趕抵現場，遺體些許浮腫，初步證實是失蹤2天的翁姓老翁，後續由澎湖海巡隊報請檢察官處理相驗事宜。

澎湖86歲翁姓漁民前往龍門正角海域潛捕海膽失蹤2天，今天下午漁船發現翁的遺體漂浮在鳥嶼附近海面，海巡署派艦艇打撈上岸。記者石秀華／翻攝
澎湖86歲翁姓漁民前往龍門正角海域潛捕海膽失蹤2天，今天下午漁船發現翁的遺體漂浮在鳥嶼附近海面，海巡署派艦艇打撈上岸。記者石秀華／翻攝

海巡署 澎湖 失蹤 漁民

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