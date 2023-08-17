中檢8月24日法拍2萬顆泰達幣 分3標賣降低入手門檻
台中地檢署今年3月破獲一起詐團，估計全台至少50多人受害，執行搜索期間扣下2萬多顆泰達幣認定屬犯罪所得，經犯嫌同意變價，囑託行政執行署台中分署於8月24日法拍，台中分署預計將以每次6000至7000顆做3標拍賣，也提醒有意競標民眾自備「冷錢包」方便移轉。
據了解，台中地檢署今年3月指揮桃園市警局刑警大隊偵破詐騙集團，該團以解除分期付款有誤等話術行騙，累計全台只少已經有50多人受害，檢警追查金流另也扣得2萬426.9顆泰達幣，認定屬於犯罪所得全數扣押，並經犯嫌同意後變價法拍。
台中分署表示，這次要拍賣的泰達幣（USDT）是虛擬市場普及流通的加密穩定幣，每顆價值穩定和1美元對應，為提高買氣、降低入手門檻，整批泰達幣將採3標拍賣，每標6426.9顆、7000顆及7000顆，拍定變價所得交由台中地檢署保管。
台中分署說，8月24日拍賣當天早上9點30分至10點開放競標登記，隨後競標喊價，民眾應提前準備好相關證件，且打算入手民眾還應自備「冷錢包」或「虛擬貨幣交易帳戶」，以方便拍定後泰達幣移轉作業。
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