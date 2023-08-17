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女子北捷景安站旁無差別攻擊路人 依傷害罪函送

中央社／ 新北17日電

一名陳姓女子16日涉在台北捷運景安站旁無差別攻擊路人，1名女子腹部遭揍了1拳就醫後提出告訴。陳女在警詢時，無法清楚說明揍人的理由。警詢後，陳女被依傷害罪嫌函送法辦。

新北市中和警分局表示，16日下午1時許據報，趙姓女子在捷運景安站附近無故遭人攻擊腹部，經景安派出所調閱監視器，掌握涉嫌攻擊者為35歲的陳女，今天上午將陳女帶回派出所釐清案情。

中和警分局指出，趙女被毆後意識清楚，她自行至醫院就醫無大礙，她對攻擊者提出告訴。警方調閱監視器發現，趙女遭揮拳攻擊後，還有另1名路人也遭攻擊，但這名路人並未報案。

警方表示，陳女在警詢時情緒不穩定，對於涉嫌隨機攻擊路人的行為無法清楚說明動機，依傷害罪嫌函送法辦。另聯繫陳女的家人對其加強約制，警方也加強捷運站週遭巡邏。

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傷害罪 北捷

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