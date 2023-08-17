台大實驗室火警疑「油浴實驗」引氣爆 化學師指關鍵在這1物

台灣大學化工系實驗室今天接近中午時發生爆炸起火，校方表示，據學生描述，可能是「油浴實驗」引發氣爆，但詳細原因還須再調查確認。

台北市警消上午11時51分獲報，台灣大學內發生火警，消防隊員到場拉水線搶救，到中午12時25分控制火勢，有9人受傷送醫。

台灣大學今天中午傳出火警意外，台大化工系實驗室疑似學生進行實驗時不慎釀災，爆炸導致現場起火燃燒。記者許正宏／攝影

台大環安衞中心主任林晉玄接受媒體聯訪表示，實驗室同學有提到可能是氣爆，但火場調查仍在進行中，目前獲得的資訊較混亂，起火原因還待後續確認。校方第一時間要先把學生照顧好，2人燒燙傷較嚴重，分別送到台大醫院、萬芳醫院救治，7人有吸入性嗆傷，採預防性後送醫院。

北市警消稍早表示，初步回報是氯化鋁碰到實驗中的熱油起火。林晉玄說，氯化鋁應該還算安全，可能不是導致今天事故的主要因素，據現場學生描述，當時是進行「油浴實驗」，至於現場使用何種液體，以及是不是「氣爆」，仍待火災鑑識單位調查和確認。

林晉玄表示，現在雖是暑假，但研究生還是會在實驗室中，進行老師提供或自己發想的題目。據了解，今天操作的是平時就常操作的實驗，事發時老師正要走入實驗室中，較沒受到波及。校方將持續強化安全教育訓練，今天事發後，包括校長陳文章、學務處、駐警隊、校安人員等都到場協助和瞭解狀況。

師大附中化學教師江青釗接受中央社電訪表示，雖不清楚台大具體操作的實驗內容，但若是警消稍早提到氯化鋁碰到實驗中的熱油起火，氯化鋁的熔點、沸點較低，遇到熱油高溫，確實有可能瞬間汽化，造成類似爆炸的情況。

江青釗表示，在高中課程中，氯化鋁一般是用在沉澱實驗，溶於常溫水中，不致於有危險。台大事件的關鍵可能是熱油，事實上熱油在很多情況下都很危險，餐廳烹調時若將熱油倒進水中，也可能會炸開導致人員受傷。

補教老師黃鑫表示，氯化鋁是有機反應中常見的催化劑，有機物大部分都可燃，催化劑碰到高溫，就有機會爆炸起火，因此實驗中一定要謹慎。不過他強調，實驗室環境複雜，有時不見得是化合物爆炸，也可能是其他因素，仍待相關單位調查確認。