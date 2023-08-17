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又是詐騙老哏…「我小林啦」男險被騙56萬 警苦勸保住

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名65歲王姓男子昨上午接到陌生來電，要求猜身分，讓王男誤以為對方是其舊識「小林」，兩人經過一番閒聊，「小林」便以經商失敗急需償還本票為由，開口向王男借款新台幣56萬元，王男信以為真前往銀行欲匯款時，行員察覺有異報警，即時通報警方到場，順利攔阻詐騙

大園警分局大園派出所昨中午12點多接獲銀行通報，一名王姓男子欲臨櫃匯款56萬元，但行員詢問匯款原因及受款人是誰，王男僅說是老朋友經商失敗急需用錢，但連朋友做什麼生意都不清楚，疑似遭到詐騙，請警方到場關心。

王男向員警表示，上午接到一通電話，對方稱是舊友「小林」並與他敘舊，兩人交換通訊軟體後開始閒聊，隨後對方就以經商失敗且急需償還本票為由向他借錢，王男念在兩人有數十年的交情，未多加思索便答應匯給對方56萬元應急。

員警聽完馬上識破是常見的詐騙手法，並請王男致電真正的「小林」確認，結果對方說從未簽過本票，更不可能借錢，王男才驚覺自己遭詐騙，感謝警方及行員的熱心，替他守住辛苦存下的積蓄。

男子當場打給真正的好友「小林」，對方表示根本沒有簽本票欠錢。記者周嘉茹／翻攝
男子當場打給真正的好友「小林」，對方表示根本沒有簽本票欠錢。記者周嘉茹／翻攝
男子誤信詐騙以為是好友「小林」，差點匯出56萬元。記者周嘉茹／翻攝
男子誤信詐騙以為是好友「小林」，差點匯出56萬元。記者周嘉茹／翻攝

詐騙 台幣

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