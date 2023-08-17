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男簽本票欠錢遭擄痛毆一頓 加害人還送他去警局報案

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

1名男子簽署本票交不出欠款，身陷債務糾紛，他今年開車行經台北市中山區林森北路時，突然遭數輛車包圍，有6人下車圍毆他，再把他擄到某成員住居繼續毆打。最終6人將男子丟包在台北市中山分局門口，站在一旁緊盯報案全程。台北地檢署今偵結，依涉嫌妨害秩序、妨害自由等罪嫌起訴涉案6名男子。

據了解，涉案6人與被害男子因簽本票產生債務糾紛，男子日前開車行經林森北路時，遭4至5輛車團團包圍，無法駛離現場，車內6人下車圍毆他。一行人擄走男子，將他載往其中1名涉案者住處繼續毆打他。

檢方指出，涉案者擄人後聯繫男子的友人，告訴對方可以到分局接應，最終在中山分局前丟包男子，留在男子身旁緊盯報案及做筆錄全程。

案件移送後，檢方再次發動搜索，在主嫌家中搜到1張被害男子開立的本票，證實案件與債務糾紛相關，不過兩造對債務金額說法不一，金額落在50萬至100萬之間。涉案者偵訊時皆坦承犯行，檢方依涉嫌違反刑法妨害自由、妨害秩序罪嫌起訴6人。

台北地檢署。示意圖，非新聞當事人。記者房荷庭／攝影
台北地檢署。示意圖，非新聞當事人。記者房荷庭／攝影

債務 北市 團團

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