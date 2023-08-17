男簽本票欠錢遭擄痛毆一頓 加害人還送他去警局報案

1名男子簽署本票交不出欠款，身陷債務糾紛，他今年開車行經台北市中山區林森北路時，突然遭數輛車包圍，有6人下車圍毆他，再把他擄到某成員住居繼續毆打。最終6人將男子丟包在台北市中山分局門口，站在一旁緊盯報案全程。台北地檢署今偵結，依涉嫌妨害秩序、妨害自由等罪嫌起訴涉案6名男子。

據了解，涉案6人與被害男子因簽本票產生債務糾紛，男子日前開車行經林森北路時，遭4至5輛車團團包圍，無法駛離現場，車內6人下車圍毆他。一行人擄走男子，將他載往其中1名涉案者住處繼續毆打他。

檢方指出，涉案者擄人後聯繫男子的友人，告訴對方可以到分局接應，最終在中山分局前丟包男子，留在男子身旁緊盯報案及做筆錄全程。