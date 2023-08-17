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台大實驗室爆炸釀9傷！校長急奔現場 疑正進行「油浴實驗」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

國立台灣大學位於羅斯福路上校本部今天中午傳出爆炸台大指出，化工系學生於實驗室內因不慎操作實驗引發爆炸，共計9人受傷。受傷學生均為研究生，疑似正在進行「油浴實驗」，但現場實際使用液體、爆炸原因等，仍需火災鑑識單位確認。

台大今天上午11時51分，化工系學生於實驗室內因不慎操作實驗引發爆炸，共計9人受傷，包括2人燒燙傷、7人吸入性嗆傷，皆已經轉送醫院急診室做後續治療。

環安衛中心主任林晉玄表示，學生提到現場可能發生爆炸，當時疑似正進行「油浴實驗」。由於第一時間難免有各種錯綜複雜的資訊，加上學生身上有傷須立刻處理，尚無法掌握第一時間說法，火場調查還在進行中，要待調查出爐後才能正確說明。

林晉玄指出，當時教授剛準備進入實驗室，初步和教授諮詢，操作實驗室的學生都是研究生，多會用暑假時間進行研究題目、處理發想的實驗等，但也都是平時實驗室就會操作的項目，目前尚無法斷定實際爆炸原因。

林晉玄說，學生都有受過安全教育，未來會再強化安全教育訓練、降低意外發生。校長陳文章稍早也赴現場查看並大致巡視系館，學校駐警隊、校安人員均到場，學校非常重視，目前只有火調人員能進入現場，之後才會由台大盤點財損。

台大實驗室起火爆炸，造成9人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台大實驗室起火爆炸，造成9人受傷。記者廖炳棋／翻攝

爆炸 台大

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