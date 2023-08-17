嘉義離奇命案、夫婦埋針放血 夫死妻被法辦

嘉義市杜姓男子與王姓女子夫婦，疑為財物問題想不開，8日相約在住家尋短，王姓女子涉嫌用護理專業，在血管埋針放血，昨天被發現，杜男死亡、王女獲救，警方依加工自殺罪嫌將王女移送法辦，嘉義地檢署上午複訊後，將王女責付家屬。

檢警調查，46歲杜男、49歲王女夫婦住在嘉市西區，王女姊姊騎車摔傷，需要找妹妹包紮，一直聯絡不到人，加上2、3天無回覆，深感怪異，15日晚上到住家查看，大門深鎖，通報消防防人員到場，以器材撐起鐵捲門進入屋內，發現妹妹夫婦倒臥房間。

消防人員看見屋主杜男死亡多時，一旁王女還有氣息，送醫急救，報警處理，王女急救後恢復意識。警方在杜男及王女手臂發現吊點滴使用針管，旁邊還有收集血液袋子，還留有一封王女寫給哥哥信件，內容大概請託處理身後事以及財物。

檢警昨天會同法醫相驗，杜男死亡多時，身體呈腐敗，初步研判死因為失血過多造成休克死亡，明天解剖釐清死因。警方說，杜男、王女夫婦未生有女，王女曾從事護理工作，與杜男經營醫事材料生意，但近幾年就沒有經營。

檢方說，王女因血液凝固沒失血過多休克致命，中途曾嘗試割腕，不過，王女利用護理專業埋針放血，涉及加工自殺罪，複訊後責付給王女哥哥。

檢警調查，杜男、王女所住房屋，是杜男與兄弟姊妹持有，杜男持分3分之1，後杜男哥哥因債務問題，房屋要法拍，當時杜男夫婦拿錢解決，不過，近來又出現相同問題，杜男夫婦心灰意冷2人近來沒固定的工作，才想不開。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980