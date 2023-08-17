台大化工系爆炸、蔣萬安關切救災 致電台大校長表達關心

台灣大學化工系今天中午11時51分發生爆炸意外，台北市長蔣萬安第一時間關心救災狀況，在不影響救災下，蔣第一時間打電話給消防局長關心救災情形，並致電台大校長陳文章表達關心，詢問是否有需要協助之處，據了解，陳文章提到，有2名學生一級燒傷，其他學生嗆傷，目前狀況都還好。至於爆炸意外的火勢已控制住，沒有持續擴大。

台大化工系實驗室今天接近中午發生爆炸意外，北市消防局派出19輛消防車、5輛救護車、5輛指揮車等共84名消防救護人員到場搶救。