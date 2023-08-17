台南慣犯專偷未上鎖車內財物 2周犯下4案得手7萬遭裁押

台南43歲陳姓男子，因無業缺錢花用，趁深夜時分沿路逐輛拉轎車車門把手，一旦車子沒上鎖則進入車內搜刮裡頭財物，本月起已在安平區連續犯下4起轎車內財物竊物案，得手近7萬多元，市警四分局據報後鎖定陳男拘提到案，檢方認他有反覆實行同一犯罪可能向地院聲押獲准。

市警四分局華平派出所受理民眾報案後調查，調閱監視器循線追查，發現8月1、7、12、13日4起轎車內財物竊盜案，為同一男子所為，鎖定竊盜慣犯陳男涉有重嫌。

警方調查，陳男平時居無定所流連網咖，當缺錢花用時，四處尋覓目標行竊，以搭乘大眾運輸工具為主，在住宅區周遭下車後，以步行方式逐一拉開車門把手，身形與手法熟練。陳男行竊過程中，還東張西望保持警覺，如果車門上鎖，再故作若無其事般走到下一車輛嘗試，殊不知這些舉動都被監視器拍得一清二楚。