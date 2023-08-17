快訊

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台大化工所爆炸9傷 學生：中午聽到巨響、校園燒焦味四溢

高雄九如交流道淹成車河車主往水裡衝 網驚嘆：好勇敢

影／竹市鬧區騎士遭撞受困命危 違停貨車「卡」救援

聯合報／ 記者張裕珍黃羿馨／新竹即時報導

新竹市林森路鬧區今天上午11點多發生嚴重車禍，1名機車騎士不明原因遭轎車撞上後，前方剛好停放1輛違停路旁卸貨的大貨車，整個人被夾在貨車斗與轎車車頭之間動彈不得，警消獲報到場拉車搶救，男騎士已經意識不清，消防人員也同步做CPR急救。男騎士脫困已無呼吸心跳送醫救治，車禍原因仍待警方進一步釐清。

該起車禍發生在人車往返頻繁的林森路，又正逢中午用餐時段，不少民眾都目擊到車禍搶救情形，拍下影片上傳網路。男騎士連人帶車被夾在轎車車頭與貨車後方之間，幾乎是動彈不得，警消獲報到場還合力把轎車往後拉，費了一番工夫才將騎士脫困。

被前後夾擊慘撞的男騎士傷勢嚴重，脫困後就近送往國泰醫院急救。警方表示，仍在釐清男騎士身分並將聯繫家屬，肇事的轎車駕駛酒測值為零，後續還要釐清肇事原因與車禍發生情形，也會調閱周邊監視器影像，至於大貨車違停占用車道也有責任。

據了解，路口附近有監視器拍下車禍經過，騎士從路口彎進林森路沒多久，就遭到小客車從後方推撞，疑似完全沒煞車，剛好前方又有違停占用車道的大貨車，導致騎士遭到前後夾擊傷勢嚴重。肇事的小客車駕駛疑似有毒品前科，目前警方仍在了解中。

新竹市林森路鬧區今天中午發生嚴重車禍，1名機車騎士慘遭前後夾擊、傷重送醫。記者張裕珍／翻攝
新竹市林森路鬧區今天中午發生嚴重車禍，1名機車騎士慘遭前後夾擊、傷重送醫。記者張裕珍／翻攝
新竹市林森路鬧區今天中午發生嚴重車禍，1名機車騎士慘遭前後夾擊、傷重送醫。記者張裕珍／翻攝
新竹市林森路鬧區今天中午發生嚴重車禍，1名機車騎士慘遭前後夾擊、傷重送醫。記者張裕珍／翻攝
新竹市林森路鬧區今天中午發生嚴重車禍，1名機車騎士慘遭前後夾擊、傷重送醫。記者張裕珍／翻攝
新竹市林森路鬧區今天中午發生嚴重車禍，1名機車騎士慘遭前後夾擊、傷重送醫。記者張裕珍／翻攝

延伸閱讀

竹市前議員徐信芳 驚傳心肌梗塞逝世

新北新莊大貨車右轉碰撞機車 女騎士拋飛遭輾當場死亡

竹市1665戶晚間無預警停電！疑斷路器故障跳脫 台電急搶修

小心荷包！桃園高鐵站科技執法猛抓違停 最高罰1200元

相關新聞

警執勤佩戴情趣貼片 應曉薇：台北是成慾望城市嗎？

台北市一名員警執勤時在制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片，色彩、製作方式與全世界最大情...

新竹「行人地獄」 她靠路邊走竟被撞下山溝 涉案駕駛還肇逃

新竹縣竹東鎮日前發生一起惡劣肇逃事故，一輛紅色自小客車在行經光明路下坡時，竟不顧走在路旁的女子，直接朝女子衝撞上去，導致...

桃園騎士恍神衝撞路邊機車 慘成人肉撞擊測試…畫面曝

桃園八德昨清晨發生一起車禍，一名機車騎士行經興豐路外側，突然向右偏移衝撞路邊民宅外機車及招牌，結果騎士自行爬起後沒有報警...

影／竹市鬧區騎士遭撞受困命危 違停貨車「卡」救援

新竹市林森路鬧區今天上午11點多發生嚴重車禍，1名機車騎士不明原因遭轎車撞上後，前方剛好停放1輛違停路旁卸貨的大貨車，整...

新北三重自助餐鍋油溢出起火 兩人燒燙傷送醫

今天中午新北市三重區中興北街一家自助餐店起火，導致自助餐店老闆及一名女員工被火燒傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。初估燃...

曾有4個「爸爸」 新二代計程車司機人生曲折勉弱勢生

你對計程車司機的印象是什麼？斜槓小黃司機兼作家王國春和彰化家扶中心45名二林區五鄉鎮受扶助青少年分享人生故事，他吐露曾經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦