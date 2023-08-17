影／竹市鬧區騎士遭撞受困命危 違停貨車「卡」救援
新竹市林森路鬧區今天上午11點多發生嚴重車禍，1名機車騎士不明原因遭轎車撞上後，前方剛好停放1輛違停路旁卸貨的大貨車，整個人被夾在貨車斗與轎車車頭之間動彈不得，警消獲報到場拉車搶救，男騎士已經意識不清，消防人員也同步做CPR急救。男騎士脫困已無呼吸心跳送醫救治，車禍原因仍待警方進一步釐清。
該起車禍發生在人車往返頻繁的林森路，又正逢中午用餐時段，不少民眾都目擊到車禍搶救情形，拍下影片上傳網路。男騎士連人帶車被夾在轎車車頭與貨車後方之間，幾乎是動彈不得，警消獲報到場還合力把轎車往後拉，費了一番工夫才將騎士脫困。
被前後夾擊慘撞的男騎士傷勢嚴重，脫困後就近送往國泰醫院急救。警方表示，仍在釐清男騎士身分並將聯繫家屬，肇事的轎車駕駛酒測值為零，後續還要釐清肇事原因與車禍發生情形，也會調閱周邊監視器影像，至於大貨車違停占用車道也有責任。
據了解，路口附近有監視器拍下車禍經過，騎士從路口彎進林森路沒多久，就遭到小客車從後方推撞，疑似完全沒煞車，剛好前方又有違停占用車道的大貨車，導致騎士遭到前後夾擊傷勢嚴重。肇事的小客車駕駛疑似有毒品前科，目前警方仍在了解中。
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