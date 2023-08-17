新北三重自助餐鍋油溢出起火 兩人燒燙傷送醫

今天中午新北市三重區中興北街一家自助餐店起火，導致自助餐店老闆及一名女員工被火燒傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。初估燃燒面積約6平方公尺，起火原因有待調查釐清。

據了解，今天中午12時22分左右，新北市三重區中興北街一家自助餐店廚房突然起火，火勢向上竄燒一發不收拾，新北市消防局獲報出動各式車輛16輛、人員35名趕抵，經布水線於9分鐘後將火勢撲，經殘火處理疑似廚房鍋油溢出不慎起火，初估然燃燒面積約6平方公尺。

這起火警造成自助餐老闆男性（50歲）身體有百分之10燒燙傷面積，另名女性自助餐員工（50歲）有百分之2燒燙傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，至於起火原因有待火調人員調查後才能釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，料理使用過量的油料，可能導致噴濺產生危險因子，灶台、抽油煙機及風管長期使用會蓄積油垢，建議定期清潔，避免增加火災風險。