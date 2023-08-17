彰化139縣道2月奪3命 明起每周末連3天交通大執法

彰化139縣道因山路彎處多，再加上騎士經常競速壓車事故不斷，彰化縣警察局為防制縣道139線交通事故發生，將在本月18、19、20日三天聯合環保局及彰化監理站針對往來車輛加強執法；警局也統計今年暑假至8月16日止，已取締超速998件、改裝車輛53件、通報車輛噪音28件。

26歲林姓男子在本月12日騎機車經過「死亡彎道」路段時，疑似失控撞上路樹，頭部重創送醫急救，13日宣告不治；這也是近2個月來「死亡彎道」發生的第3件死亡案件。

彰化縣警察局說，暑假期間已針對縣道139線規劃防制交通事故及危險駕車攔檢勤務，結合交通、保安隊、轄區彰化警察分局等警力，組成聯合小組，其中在縣道139線連續彎道7.3公里處往彰化方向及螢光橋10.2公里處前往芬園方向設置2組攔檢點，主要針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締，並結合環保局及彰化監理站實施「聯合稽查」。