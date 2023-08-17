快訊

美晶片巨頭高通傳台灣10月裁員200人 分紅打七折不調薪

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台大化工所爆炸9傷 學生：中午聽到巨響、校園燒焦味四溢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化139縣道2月奪3命 明起每周末連3天交通大執法

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化139縣道因山路彎處多，再加上騎士經常競速壓車事故不斷，彰化縣警察局為防制縣道139線交通事故發生，將在本月18、19、20日三天聯合環保局及彰化監理站針對往來車輛加強執法；警局也統計今年暑假至8月16日止，已取締超速998件、改裝車輛53件、通報車輛噪音28件。

26歲林姓男子在本月12日騎機車經過「死亡彎道」路段時，疑似失控撞上路樹，頭部重創送醫急救，13日宣告不治；這也是近2個月來「死亡彎道」發生的第3件死亡案件。

彰化縣警察局說，暑假期間已針對縣道139線規劃防制交通事故及危險駕車攔檢勤務，結合交通、保安隊、轄區彰化警察分局等警力，組成聯合小組，其中在縣道139線連續彎道7.3公里處往彰化方向及螢光橋10.2公里處前往芬園方向設置2組攔檢點，主要針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締，並結合環保局及彰化監理站實施「聯合稽查」。

因暑假期間139線的交通事故增多，彰化縣警察局除例假日強化路檢、攔查，平日也增加警力於易肇事路段巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛稽查、取締，每週五、六、日都會進行「聯合稽查」。易肇事地點除設置固定式測速交通桿外，也有不定時、不定點加強移動式測速照相取締。

彰化縣警察局為防制縣道139線交通事故發生，將在本月18、19、20日三天聯合環保局及彰化監理站針對往來車輛加強執法。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局為防制縣道139線交通事故發生，將在本月18、19、20日三天聯合環保局及彰化監理站針對往來車輛加強執法。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局將在本月18、19、20日三天聯合環保局及彰化監理站針對往來車輛加強執法。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局將在本月18、19、20日三天聯合環保局及彰化監理站針對往來車輛加強執法。圖／彰化縣警局提供

延伸閱讀

Ferrari Enzo設計師在日本嚴重超速88公里被逮！會因此入獄嗎？

群創處長桃色風波是「潛規則」？ 彰化男騙少女自摸拍片

最難訂的月餅之一！彰化鐵窗牌月餅去年1天完售 今年8月28日開放預訂

彰化公益演唱會10月21日登場 邀翁鈺鈞、林喬安等藝人演出

相關新聞

警執勤佩戴情趣貼片 應曉薇：台北是成慾望城市嗎？

台北市一名員警執勤時在制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片，色彩、製作方式與全世界最大情...

新竹「行人地獄」 她靠路邊走竟被撞下山溝 涉案駕駛還肇逃

新竹縣竹東鎮日前發生一起惡劣肇逃事故，一輛紅色自小客車在行經光明路下坡時，竟不顧走在路旁的女子，直接朝女子衝撞上去，導致...

桃園騎士恍神衝撞路邊機車 慘成人肉撞擊測試…畫面曝

桃園八德昨清晨發生一起車禍，一名機車騎士行經興豐路外側，突然向右偏移衝撞路邊民宅外機車及招牌，結果騎士自行爬起後沒有報警...

台大化工系爆炸 蔣萬安關切救災 致電台大校長表達關心

台灣大學化工系今天中午11時51分發生爆炸意外，台北市長蔣萬安第一時間關心救災狀況，在不影響救災下，蔣第一時間打電話給消...

台南慣犯專偷未上鎖車內財物 2周犯下4案得手7萬遭裁押

台南43歲陳姓男子，因無業缺錢花用，趁深夜時分沿路逐輛拉轎車車門把手，一旦車子沒上鎖則進入車內搜刮裡頭財物，本月起已在安...

影／竹市鬧區騎士遭撞受困命危 違停貨車「卡」救援

新竹市林森路鬧區今天上午11點多發生嚴重車禍，1名機車騎士不明原因遭轎車撞上後，前方剛好停放1輛違停路旁卸貨的大貨車，整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦