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警執勤佩戴情趣貼片 應曉薇：台北是成慾望城市嗎？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市一名員警執勤時在制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片，色彩、製作方式與全世界最大情色網站「Pornhub」的商標雷同。台北市議員應曉薇上午指出，她獲知有人準備向國際媒體爆料，批評員警個人大玩情趣cosplay，若上國際新聞，要讓台北市成慾望城市嗎？ 北市督察室表示，會對此案調查。

應曉薇發現，員警胸前所貼的胸章，是網路上買得到情趣貼片，商品標榜「Pornhub」、「我不是和平鴿」一個賣70元，還有鑰匙圈，一個180元；她說，員警執勤時貼上「是有病呀？」害群之馬，市警局出了個這個寶貝，有心人若放到國際媒體上，台北市要變成慾望城市？

應曉薇指出，台北市正牌警察執勤時竟，雖然制服上佩戴的是「Police」字樣的徽章，但色彩、製作與全世界最大情色網站的商標「Porn hub」雷同，警員在街上大玩情趣cosplay，路人只能目瞪口呆。據她了解已有人想要向國際媒體爆料，她要藉由開記者會，先讓大家知道此事件是單純為個人行為，希望台北市警局能妥善處理。

市警局督察室股長陳立祺指出，針對這個案，回去會了解狀況，她也是記者會時才知道此事，但強調警政署和市警局一直要求執勤時要有相關規定，包括服裝、珮飾都一樣，此案會再去了解。

北市警局指出，員警執勤時，制服應依「警察制服式樣及應佩帶標識」規定穿著，此案初步判別，員警是把非警用徽章貼在防彈背心上，就像有些單位員警會自製單位的徽章貼在防彈背心上；此案員警是交警，市警局針對此案，將著手調查，若調查屬實，會視個案狀況及相關規定研議懲處或策進作為。

台北市議員應曉薇接到投訴　指一名員警執勤時，被民眾發現制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片。記者楊正海／攝影
台北市議員應曉薇接到投訴　指一名員警執勤時，被民眾發現制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片。記者楊正海／攝影
有民眾看到員警制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片， 色彩、製作方式與全世界最大情色網站「Pornhub」的商標雷同。記者楊正海／攝影
有民眾看到員警制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片， 色彩、製作方式與全世界最大情色網站「Pornhub」的商標雷同。記者楊正海／攝影
台北市議員應曉薇接到投訴　指一名員警執勤時，被民眾發現制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片。記者楊正海／攝影
台北市議員應曉薇接到投訴　指一名員警執勤時，被民眾發現制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片。記者楊正海／攝影
台北市一名員警執勤時，被民眾發現制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片。圖／議員應曉薇辦公室提供
台北市一名員警執勤時，被民眾發現制服上佩戴自購的「Police」英文字樣徽章，竟是網路上的情趣貼片。圖／議員應曉薇辦公室提供

應曉薇

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