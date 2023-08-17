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投資保健食品賺紅利、新北婦心動了 板橋警勸阻保38萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋63歲周姓婦人，日前聽聞朋友介紹，有一家保健食品公司獲利豐厚，若投資的話可以分得許多紅利。周婦一時心動前天至銀行欲提領38萬現金準備交給朋友投資，行員詢問周婦提款原因後，認為可疑立即報警。板橋警方趕抵詢問後確定是詐騙，經耐心勸導後，周婦才打消提款念頭，保住38萬元積蓄。

據了解，住在板橋的63歲周姓婦人，平時就熱衷於投資，日前聽到朋友介紹，現今社會大眾都重視養生保健，有一間經營保健食品的公司產品大賣業績長紅，且目前正在招攬投資，若入股投資的話可以獲得豐厚紅利。

周婦聽聞後大為心動，前天立即至銀行欲臨櫃提領38萬元，準備交給朋友投資該保健食品公司。行員發現周女是第一次提領一大筆錢，以前都沒有類似紀錄，行員詢問周婦提領38萬元的用途，可以幫她確認以免遭詐騙，但周婦堅持欲提款，行員擔心她被詐騙立即報警。

板橋分局後埔派出所員警獲報趕抵銀行，經詢問周婦了解情形後，確定這是詐騙手法，立即向周婦進行勸導，並提示相關詐騙案例，經警方與行員聯合苦口勸說後，周婦才終於打消匯款念頭，成功保住38萬元積蓄。

板橋警方呼籲，民眾投資理財務必審慎確認投資管道來源，若遇疑似詐騙情形可撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以免受騙上當得不償失。

警方耐心勸說周姓婦人。記者黃子騰／翻攝
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