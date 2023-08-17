新竹「行人地獄」 她靠路邊走竟被撞下山溝 涉案駕駛還肇逃

新竹縣竹東鎮日前發生一起惡劣肇逃事故，一輛紅色自小客車在行經光明路下坡時，竟不顧走在路旁的女子，直接朝女子衝撞上去，導致女子直接翻落護欄掉落山下山溝，不僅全身擦傷還骨折，更惡劣的是肇事駕駛竟選擇逃離現場，不顧女子生死，幸好路過民眾見義勇為上前報警求援，才讓女子撿回一命。

竹東警分局表示，駕駛紅色自小客車撞人的是一名年約60歲的婦人，因事故發生當下有多位目擊者指證，更有民眾提供行車記錄器，因此警方迅速掌握闖禍婦人身分，通知該名婦人到案說明，全案依涉公共危險罪嫌將婦人函送法辦。

據了解，這起事故發生在15日上午，竹東二重埔光明路上，當時一名女子正要沿光明路往二重埔方向行走，被60歲婦人駕駛的紅色自小客車撞上，導致女子翻落護欄摔倒一旁5公尺深的山溝下，所幸事發時為上下班尖峰時刻有多人目擊，否則女子恐怕連掉下山都不知道。

闖禍的婦人撞人後竟然沒有停下車，反而選擇加速逃離現場，但她撞人的畫面全被其他人目擊。而婦人到案說明後，竟還辯稱對撞人不知情、沒有撞到人等說法，才會直接將車開離現場，而沒有第一時間報警，差點錯過救人黃金時間。