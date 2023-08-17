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水泥塊掉落砸傷 新北市五股工人送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓工人今天上午在新北市五股區一處民宅施工，不慎遭掉落水泥塊砸傷頭部，新北市消防局獲報派員趕抵，檢視李男頭部有道撕裂性傷口，緊急協助送醫急救所幸沒有大礙。

據了解，李姓男子（25歲）今天上午10時許，在新北市五股區成泰路三段577巷80弄一處民宅內施工，疑似未注意上方水泥塊脫落遭砸，導致頭部有道約2公分撕裂傷、傷口血腫。新北市消防局獲報派員趕抵，協助包紮止血送醫急救，所幸傷口縫合後沒有大礙。

李姓工人在新北市五股區民宅施工，卻遭掉落水泥塊砸傷頭部，所幸送醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
李姓工人在新北市五股區民宅施工，卻遭掉落水泥塊砸傷頭部，所幸送醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
李姓工人在新北市五股區民宅施工，卻遭掉落水泥塊砸傷頭部，所幸送醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
李姓工人在新北市五股區民宅施工，卻遭掉落水泥塊砸傷頭部，所幸送醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
李姓工人在新北市五股區民宅施工，卻遭掉落水泥塊砸傷頭部，所幸送醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
李姓工人在新北市五股區民宅施工，卻遭掉落水泥塊砸傷頭部，所幸送醫後沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

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