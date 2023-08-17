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才揍加油員挨告 偷BMW甩不掉警追再吞近6萬罰單

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這個月10日黃男不滿加油站員工提醒「加油熄火」揮拳毆人挨告傷害。昨天上午黃男因在新北市淡水區某社區地下室，偷得一輛BMW汽車逃逸。警獲報攔截圍捕，黃男拒捕撞擊他車，還沿路違規行駛40分鐘，直到撞上人行道路緣才止停，當場逮捕帶回偵辦，警詢後依法究辦，另再吞近6萬元交通違規罰單。

經調查，黃姓男子（20歲）這個月10日凌晨5時許，不滿新北市淡水區中正東路一間加油站賴姓外派員工提醒一句「加油熄火」，竟怒火中燒下車朝著賴男揮拳攻擊，造成賴男臉部、頸部擦挫傷，當晚10時許，賴男到派出所提告傷害。

案件還在偵辦，昨天上午10時許，黃男潛入新北市淡水區新春街某社區地下室停車場，竊得一輛BMW 523I汽車後逃逸。警方獲報調派線上警網攔截圍捕，只見黃男無照，一路從新春街駕車逃逸，過程中還闖紅燈、紅燈右轉、危險駕駛及未打方向燈，直到逃至淡水捷運站前，衝撞一輛汽車，隨後擦撞人行道路緣，才被趕來的員警持槍喝令就範，人車帶回偵辦。

偵詢時黃男坦承偷車，但辯稱「只是想開車繞繞」警詢後除依竊盜罪嫌將黃移送法辦，檢察官複訊後裁定無保請回。後續黃男不但得賠償10萬元車損外，沿路違規逃逸則吞下5張罰單，最高恐挨罰5萬8500元罰鍰。

新北市淡水區黃姓男子，這個月初才因毆人被告傷害，昨天再涉偷車被逮移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區黃姓男子，這個月初才因毆人被告傷害，昨天再涉偷車被逮移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區黃姓男子，這個月初才因毆人被告傷害，昨天再涉偷車被逮移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區黃姓男子，這個月初才因毆人被告傷害，昨天再涉偷車被逮移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區黃姓男子，這個月初才因毆人被告傷害，昨天再涉偷車被逮移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區黃姓男子，這個月初才因毆人被告傷害，昨天再涉偷車被逮移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區黃姓男子，這個月初才因毆人被告傷害，昨天再涉偷車被逮移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區黃姓男子，這個月初才因毆人被告傷害，昨天再涉偷車被逮移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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