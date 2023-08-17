烏龍罰單多！新北今年至4月申訴2.3萬件 撤單比例16.3%

「烏龍罰單」近年越來越多，新北市交通局統計，2022年申訴件數為7萬7330件、撤單件數為1萬2335件；2023年截至4月底，申訴件數為2萬3013件、撤單件數為3759件。撤單比例分別約16%、16.3％。新北裁決處解釋，很多都是經舉發機關查證，再由裁決處撤銷的案件。議員指出，警方錯誤舉報比例高，執法應謹慎。

新北裁決處長李忠台表示，撤銷的違規樣態為違規停車（含臨時停車）、未打方向燈、未繳納高速公路通行費與停車費，主要撤銷原因是非屬道路範圍停車、接送行動不便者停車從寬處理、深夜時段停車以勸導代替處罰、短時間密集舉發併案處罰、未合法送達通行費與停車費的催繳通知書，「都是向裁決處申訴，經過舉發機關查證後，裁決處撤銷的案件」。

根據資料顯示，2020至2022年度舉發交通違規案件數分別為273萬餘件、239萬餘件及241萬餘件，其中可歸責於員警舉發錯誤的交通違規遭撤銷案件分別為119件、612件及585件。2022年度雖較2021年度減少27件，但整體錯誤舉發案件數量未見稍緩，另新店、汐止及林口等3分局錯誤舉發案件數量，已連續2年呈增加現象。

新北市議員黃淑君表示，警察執法應有公信力，但從審計報告及交通事件裁決處報告中可見，警方錯誤舉報比例高，執法應謹慎，才可在執法過程中，確保民眾之權益，也可即時修正錯誤違規行為，現雖有科技執法輔助，除可即時舉報違規外，也應積極搭配交通車行檢討，規畫合理交通政策。