桃園騎士恍神衝撞路邊機車 慘成人肉撞擊測試…畫面曝

桃園八德昨清晨發生一起車禍，一名機車騎士行經興豐路外側，突然向右偏移衝撞路邊民宅外機車及招牌，結果騎士自行爬起後沒有報警，只把機車扶起便離開，畫面曝光引發議論。事後警方獲報通知車主到案，將依法製單舉發。

從路邊監視器畫面發現，當時騎士行駛於興豐路外側，不明原因突然向右偏移，毫無減速直接衝撞路邊民宅外2部機車及招牌，整個人往前彈飛，隔了幾秒鐘騎士自行爬起不斷撫摸左手，疑似撞傷疼痛，接著把撞倒的機車逐一扶起立好，也把店家招牌移回原位，試了一下自己的機車並把車殼卡緊，沒有報警便離開。

八德警方事後接獲報案，初步調查昨清晨5點多在八德區興豐路578號前，一名機車騎士衝撞路邊機車後離開現場，警方調閱周邊監視器，今通知35歲潘姓車主釐清案情。