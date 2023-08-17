新北新莊大貨車右轉碰撞機車 女騎士拋飛遭輾當場死亡
陳姓男子今天上午開著一輛大貨車準備上班，途中不慎碰撞同行方向一輛機車，導致劉姓女騎士人車摔倒，慘被大貨車輾過當場死亡。貨車司機沒有酒駕，劉女抽血待驗，確切肇事原因有待警方後續調查釐清。
經調查，陳姓男子（52歲）今天上午6時55分左右，開著一輛大貨車準備上班。途中行經新北市新莊區中環路右轉至中正路，卻不慎與同行方向劉女（27歲）所騎乘的機車發生碰撞，導致劉女人車摔倒，當場被大貨車輾過。
警、消獲報派員趕抵，檢視劉女已明顯死亡無須送醫。陳男經酒測沒有酒精反應，劉女抽血待驗，目前警方已通知劉女家屬前往指認，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查才能釐清。
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