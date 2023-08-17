新北新莊大貨車右轉碰撞機車 女騎士拋飛遭輾當場死亡

陳姓男子今天上午開著一輛大貨車準備上班，途中不慎碰撞同行方向一輛機車，導致劉姓女騎士人車摔倒，慘被大貨車輾過當場死亡。貨車司機沒有酒駕，劉女抽血待驗，確切肇事原因有待警方後續調查釐清。

經調查，陳姓男子（52歲）今天上午6時55分左右，開著一輛大貨車準備上班。途中行經新北市新莊區中環路右轉至中正路，卻不慎與同行方向劉女（27歲）所騎乘的機車發生碰撞，導致劉女人車摔倒，當場被大貨車輾過。