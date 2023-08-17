快訊

已婚處長身陷桃色風暴…群創今日到25日「暫停交易」原因曝光

十年前就出清大陸房地產 李嘉誠目標已轉向這國家

七夕情人節後不想當爸媽！5大避孕方式優缺點一次看 「這種避孕法」失敗率最高

新北新莊大貨車右轉碰撞機車 女騎士拋飛遭輾當場死亡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子今天上午開著一輛大貨車準備上班，途中不慎碰撞同行方向一輛機車，導致劉姓女騎士人車摔倒，慘被大貨車輾過當場死亡。貨車司機沒有酒駕，劉女抽血待驗，確切肇事原因有待警方後續調查釐清。

經調查，陳姓男子（52歲）今天上午6時55分左右，開著一輛大貨車準備上班。途中行經新北市新莊區中環路右轉至中正路，卻不慎與同行方向劉女（27歲）所騎乘的機車發生碰撞，導致劉女人車摔倒，當場被大貨車輾過。

警、消獲報派員趕抵，檢視劉女已明顯死亡無須送醫。陳男經酒測沒有酒精反應，劉女抽血待驗，目前警方已通知劉女家屬前往指認，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查才能釐清。

今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區中環路與中正路口發生死亡車禍，警方拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

停車輪胎離路面邊線超過40公分 女騎士從後撞上一生毀了

新北新莊舊公寓4樓全面燃燒 濃煙與烈焰不斷竄出

彰化女騎士被紅綠燈砸到癱瘓...廠商未定期巡檢 賠慘了

停紅燈「打手槍」女騎士不理又伸狼爪 高雄男賠慘了

相關新聞

影／國1湖口段塑膠粒運輸車起火 竹科上班族慘塞爆

國道1號南下85公里湖口交流道路段今天清晨發生運輸車起火意外。吳姓男子駕駛一輛運載塑膠粒的運輸車，不明原因車體在外側車道...

新北新莊大貨車右轉碰撞機車 女騎士拋飛遭輾當場死亡

陳姓男子今天上午開著一輛大貨車準備上班，途中不慎碰撞同行方向一輛機車，導致劉姓女騎士人車摔倒，慘被大貨車輾過當場死亡。貨...

台11線小馬段區間測速將上路 饒慶鈴臉書被嗆「擾民」

東海岸台11線道路台東縣東河鄉小馬段9月1日起實施區間測速，限速50公里引發反彈，有人在縣長饒慶鈴臉書嗆「擾民」表不滿，...

女子擦護手霜搞丟婚戒 台南警好本領20分鐘迅速找回

台北28歲陳姓女子偕同丈夫昨天下午2時許駕車來台南旅遊，開車停靠在赤崁樓旁停車時，擦護手霜把一對名牌婚戒脫下來放在車門邊...

影／「電信積分通信費未繳」簡訊詐千萬 百貨業也受害

近期常有民眾收到各大電信繳費到期的通知簡訊，發送詐騙短網址，保二總隊刑事警察大隊接獲民眾報案，結合新北警力共同查緝，8月...

台中警加強取締「山道猴子」 籲勿競速免得下場慘

近期爆紅的YouTube影片「山道猴子的一生」，被譽為2023年最厲害的勸世神劇。台中市警察局「TCPB局長室」臉書粉絲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦