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台11線小馬段區間測速將上路 饒慶鈴臉書被嗆「擾民」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

東海岸台11線道路台東縣東河鄉小馬段9月1日起實施區間測速，限速50公里引發反彈，有人在縣長饒慶鈴臉書嗆「擾民」表不滿，小編連忙解釋非縣府管轄業務。縣警局交通隊指出，此路段近4年發生交通事故107件，交通部道安提升行動小組輔導，再經大數據分析後研議辦理，如期上路。

台東縣警察局交通隊公告，9月1日起啟用小馬段區間測速科技執法，範圍為台11線130.8公里（東河包子）至126.1公里（東管處）路段，全長4.7公里，限速每小時50公里，平均速率低於5分37秒即屬超速違規，超速罰鍰1200元起跳。

因東44線道路拓寬計畫受挫，縣長饒慶鈴在臉書發文，為解決台11線富岡路段壅塞問題，盼拓寬台11為4線道，讓東海岸鄉親及遊客享受更安全便利交通。不料此說法引發外界聯想9月1日將上路的小馬段區間測速，有人直接嗆說「拓寬後限速50有用嗎？」。

另質疑，東河肉包至新哨村的區間測速是台11線最具爭議路段，限速50公里，「難道縣長不覺得不合理且擾民？」發文一出多人按讚。小編回應，小馬區監測速由交通部公路總局制訂，非縣府決定，台東縣政府已多次將民眾意見反映給公路總局，縣警局也請警政署向交通部協調。

東河鄉長葉啟伸指出，小馬路段寬敞好走，鄉親擔心速限過低，假日反而造成交通壅塞，不少人抱怨即將上路的限速「不合理」。縣警局交通隊長劉政達回應，此路段在聚落處原本就限速50公里，若要進行速度管理，全線提升至60公里反而不合邏輯，公路總局有所堅持。

台11線道路9月1日起啟用小馬段區間測速科技執法，由南往北，範圍為台11線130.86至126.13公里路段。圖／台東縣警局提供
台11線道路9月1日起啟用小馬段區間測速科技執法，由南往北，範圍為台11線130.86至126.13公里路段。圖／台東縣警局提供
台11線道路9月1日起啟用小馬段區間測速科技執法，由南往北，範圍為台11線130.86至126.13公里路段。圖／台東縣警局提供
台11線道路9月1日起啟用小馬段區間測速科技執法，由南往北，範圍為台11線130.86至126.13公里路段。圖／台東縣警局提供
東海岸台11線道路台東小馬段9月1日起實施區間測速，縣民在線長饒慶鈴臉書留言表達不滿。記者徐白櫻／翻攝
東海岸台11線道路台東小馬段9月1日起實施區間測速，縣民在線長饒慶鈴臉書留言表達不滿。記者徐白櫻／翻攝

測速 台東

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