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女子擦護手霜搞丟婚戒 台南警好本領20分鐘迅速找回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台北28歲陳姓女子偕同丈夫昨天下午2時許駕車來台南旅遊，開車停靠在赤崁樓旁停車時，擦護手霜把一對名牌婚戒脫下來放在車門邊不小心弄丟了，夫妻慌張的衝到市警二分局民權派出所報案，經調閱監視器後，發現一名老婦人彎腰撿拾東西，員警20分鐘找回婚戒，令夫妻欣喜若狂。

陳女說，赤崁樓旁停車時在擦護手霜，然後她就把這1對婚戒脫下來放在車門邊，應該是下車的時候它掉到車外地上了。夫妻離開赤崁樓之後才發現鑽戒丟了，趕緊回到赤崁樓附近找尋，仍找不到。

這枚白金鑲著一排白鑽的婚戒及精湛工匠手藝的黃金婚戒，價值約5萬元。她說，弄丟婚戒不只是金錢損失，它更是有紀念價值的婚戒，所以非常重要，才趕緊到派出所請求協助。

民權派出所警員賀旌迪、趙國君從監視器影像中，發現當時有名老婦人看到地上有東西發亮，彎腰撿起來之後就離開了。經交叉比對，並沿線調閱監視器，員警在報案20分鐘後，迅速找到撿走婚戒的68歲莊姓婦人，

莊婦說，她在路上有撿到2個飾品，並準備送交派出所途中，剛好遇見派出所的員警，抵達派出所，陳女還在所內製作相關資料。夫妻對警方能迅速尋獲婚戒感到不可思議，特地跟承辦員警及拾獲婦人合照，感謝他們把重要的結婚紀念物找回來。

陳女這枚白金鑲著一排白鑽的婚戒，極具紀念價值。圖／讀者提供
陳女這枚白金鑲著一排白鑽的婚戒，極具紀念價值。圖／讀者提供
陳女夫妻對警方能迅速尋獲婚戒感到不可思議，特地跟承辦員警及拾獲婦人合照，感謝他們把重要的結婚紀念物找回來。圖／讀者提供
陳女夫妻對警方能迅速尋獲婚戒感到不可思議，特地跟承辦員警及拾獲婦人合照，感謝他們把重要的結婚紀念物找回來。圖／讀者提供
這枚白金鑲著一排白鑽的婚戒及精湛工匠手藝的黃金婚戒，價值約5萬元。圖／讀者提供
這枚白金鑲著一排白鑽的婚戒及精湛工匠手藝的黃金婚戒，價值約5萬元。圖／讀者提供

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