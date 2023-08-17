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台南、高雄即時大雷雨！低壓帶影響 南部5縣市大雨特報

台中警加強取締「山道猴子」 籲勿競速免得下場慘

聯合報／ 記者陳宏睿曾健祐楊德宜／台中即時報導

近期爆紅的YouTube影片「山道猴子的一生」，被譽為2023年最厲害的勸世神劇。台中市警察局「TCPB局長室」臉書粉絲專頁也跟風製圖，呼籲「跑山路」要量力而為，切勿用好勝心騎車與他人競速。

「攔下一個年輕人，看起來吃不飽也睡不好。該怎麼勸他？」「TCPB局長室」粉專表示，近期警局接獲居民反映，在部分山路有噪音改裝車車聚，不僅危險駕駛，更自拍抖音上傳炫耀，嚴重影響附近居民安寧以及用路安全。

「TCPB局長室」說，為此，警局已編排守望勤務，並加強該區域違規取締，務必要杜絕此歪風，還給居民寧靜的夜晚。呼籲喜愛跑山路的各位，絕對要量力而為，不僅是考量技術力，還要有跟財力、自制力。切勿用好勝心騎車與他人競速，否則在直線加速追平，延遲入彎時造成車禍，「連自己的好友都不來看你」。

網友留言表示，「有掃黑計畫，當然也可以有掃猴計畫啊」、「台中小編狠甩全台警局好幾條街」、「支持打擊暑假出沒的野猴子」、「汽車也要記得攔喔」。

有網友問，「警局有猴籠可以關嗎？」「TCPB局長室」說，「台灣特有種？還是他們覺得他們是台灣『特有種』？我還是搞不太清楚」。高雄市政府警察局鼓山分局也留言，「不知道別人是怎麼勸，但我們遇到聽不懂人話的是用手銬勸」。

台中市警察局跟上「山道猴子的一生」熱潮，呼籲車友勿競速。圖／取自「TCPB局長室」臉書粉絲專頁
台中市警察局跟上「山道猴子的一生」熱潮，呼籲車友勿競速。圖／取自「TCPB局長室」臉書粉絲專頁

猴子 警察

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