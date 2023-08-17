台中警加強取締「山道猴子」 籲勿競速免得下場慘

近期爆紅的YouTube影片「山道猴子的一生」，被譽為2023年最厲害的勸世神劇。台中市警察局「TCPB局長室」臉書粉絲專頁也跟風製圖，呼籲「跑山路」要量力而為，切勿用好勝心騎車與他人競速。

「攔下一個年輕人，看起來吃不飽也睡不好。該怎麼勸他？」「TCPB局長室」粉專表示，近期警局接獲居民反映，在部分山路有噪音改裝車車聚，不僅危險駕駛，更自拍抖音上傳炫耀，嚴重影響附近居民安寧以及用路安全。

「TCPB局長室」說，為此，警局已編排守望勤務，並加強該區域違規取締，務必要杜絕此歪風，還給居民寧靜的夜晚。呼籲喜愛跑山路的各位，絕對要量力而為，不僅是考量技術力，還要有跟財力、自制力。切勿用好勝心騎車與他人競速，否則在直線加速追平，延遲入彎時造成車禍，「連自己的好友都不來看你」。

網友留言表示，「有掃黑計畫，當然也可以有掃猴計畫啊」、「台中小編狠甩全台警局好幾條街」、「支持打擊暑假出沒的野猴子」、「汽車也要記得攔喔」。