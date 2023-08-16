台中2歲兒身上滿是勒痕 原來教保員這樣對待他

台中一名家長向媒體投訴，指他的2歲男童，8月初到太平一家幼兒園就讀，未料才上學10天，回家竟發現手臂、背部有瘀青，經調閱幼兒園監視器，發現是教保員用雙腳夾住兒子頭部造成，氣得立刻辦理退學，並向市府通報。教育局經補步檢視錄影，認為教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事。

家長說，10日下午接兒子回家時，發現兒子手臂、背部都出現瘀青，立刻到幼兒園要求看監視器，才發現是一名郭姓教保員，竟用雙腳夾住兒子的頭部，兒子多次想掙扎離開，都被教保員猛力拉回，前後有8、9次。教育局曾向園方了解，園方卻說因維修並更換新的機器，11日以前拍攝的檔案毀損，讓他質疑哪有這麼巧？

教育局說，初步調查該案發生在8月10日下午，幼兒園說是因幼生哭鬧一直離開座位，班上郭姓教保員擔心其他孩子被碰撞而將該名哭鬧的幼生拉至身邊，並用雙腳固定，但因用力過猛而致幼生手臂及背部有抓痕。園方當晚上9時20分向教育局校安通報，教育局隔天請園方提交查處報告書，並調閱監視影像紀錄，目前已掌握10日該生在園內活動的關鍵影像。

教育局說，全案依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行查處，若確有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例，處罰行爲人6萬至60萬元罰緩，並通報1至4年或終身不得在教保服務機構任職；幼兒園也也可處負責人6千元以上6萬元以下罰鍰，若情節重大或經處罰3次後仍未改善者，幼兒園得減招、停招6個月至1年、停辦1至3年或廢止設立許可處分。