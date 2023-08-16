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賠慘！國道一號貨車撞「千萬移動豪宅」賓利 路過駕駛驚呆
國道1號五楊高架橋泰山路段，今天下午發生貨車追撞賓利休旅車事故，讓其他路過駕駛驚呆，拍照上網戲稱是「千萬等級車禍」，因為被撞的賓利Bentayga系列車款定價1130萬起跳，修理費恐怕也很驚人。
這起車禍發生在下午3時37分，位置在五楊高架北向35.6公里泰山轉接道。初步了解，51歲徐姓司機駕駛小貨車，疑因未保持安全距離，追推撞前方由51歲謝姓男子駕駛的賓利休旅車、以及47歲陳姓男子駕駛的Volvo休旅車。
由於現場無人受傷、均未飲酒，3名駕駛人依A3簡易事故處理流程迅速排除路況，自行安排拖吊並主動前往國道公路警察局第一大隊泰山分隊接受調查，警方並未前往現場。
但路過的其他駕駛人眼尖發現，挨撞的是賓利頂級豪華休旅車款，左後方鈑金和保險桿凹陷變形、擋風玻璃碎裂，即便是另1輛被撞受損較輕的Volvo XC90休旅車，定價也要294萬元，修理費恐怕數十萬跑不掉，若貨車司機肇責較高，這下賠慘了。
據了解，Bentayga系列是賓利創廠以來最暢銷熱賣車款，更是頂級豪華休旅代表，排氣量4.0升32氣門配備雙渦輪增壓系統，售價1130萬元起跳，運動版1330萬起，是網友公認碰撞不得的豪宅級名車之一。
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