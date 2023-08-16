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男開車違規闖紅燈左轉被罰 後座2人「不對勁」遭帶回

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市環警監昨晚在桃園區春日路與桃二街口，共同執行「靜桃專案勤務」，共攔查16輛機車噪音超標，當場開立舉發單。期間警方在路口看見一輛小客車闖紅燈，立即進行攔查，結果意外查出後座正要搬家的2名乘客為失聯移工，均移請專勤隊收容。

為維護市民安寧居住環境，桃園警分局昨晚8點至11點與環保局及桃園監理站組成聯合稽查小組，在桃園市桃園區春日路與桃二街口，共同執行靜桃專案勤務，共攔查大型重型機車3輛、普通重型機車20輛。

經檢測有大型重型機車2輛、普通重型機車14輛，共16輛車排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。警方呼籲，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。

執行勤務期間，警方發現一輛小客車由中山路闖紅燈左轉益壽七街，立即進行攔檢取締，越南籍阮姓駕駛表示沒注意到燈號，員警依法製單舉發；結果當員警盤查車內2名乘客時，2人卻神情緊張一言不發，對此員警詢問阮男，他表示朋友託他幫忙這2名越南同鄉搬家，與2人並不熟識，結果經詳細盤查，才發現37歲江男、23歲曹男已通報失聯，立即將2人帶返所內，移請專勤隊收容。

桃園市環警監昨晚在桃園區春日路與桃二街口共同執行靜桃專案勤務。記者周嘉茹／翻攝
桃園市環警監昨晚在桃園區春日路與桃二街口共同執行靜桃專案勤務。記者周嘉茹／翻攝

桃園 越南 移工

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