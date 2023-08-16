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男開車違規闖紅燈左轉被罰 後座2人「不對勁」遭帶回
桃園市環警監昨晚在桃園區春日路與桃二街口，共同執行「靜桃專案勤務」，共攔查16輛機車噪音超標，當場開立舉發單。期間警方在路口看見一輛小客車闖紅燈，立即進行攔查，結果意外查出後座正要搬家的2名乘客為失聯移工，均移請專勤隊收容。
為維護市民安寧居住環境，桃園警分局昨晚8點至11點與環保局及桃園監理站組成聯合稽查小組，在桃園市桃園區春日路與桃二街口，共同執行靜桃專案勤務，共攔查大型重型機車3輛、普通重型機車20輛。
經檢測有大型重型機車2輛、普通重型機車14輛，共16輛車排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。警方呼籲，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。
執行勤務期間，警方發現一輛小客車由中山路闖紅燈左轉益壽七街，立即進行攔檢取締，越南籍阮姓駕駛表示沒注意到燈號，員警依法製單舉發；結果當員警盤查車內2名乘客時，2人卻神情緊張一言不發，對此員警詢問阮男，他表示朋友託他幫忙這2名越南同鄉搬家，與2人並不熟識，結果經詳細盤查，才發現37歲江男、23歲曹男已通報失聯，立即將2人帶返所內，移請專勤隊收容。
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