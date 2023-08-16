桃園半百癡情男遇「佳涵baby」正妹淪陷 以為遇真愛險被騙5萬
桃園市大溪區50歲單身林姓男子渴望愛情，上月透過網路臉書認識一名自稱「佳涵baby」的正妹女網友，通訊交往誤為愛情，日前女網友自稱手頭緊，急需要現金5萬元還款友人，林男昨天前往郵局匯款，局員詢問竟是匯款女網友報案，大溪警方今天表示，員警苦口婆心勸導林男遇到典型詐騙，才讓林男夢醒保住積蓄。
這位50歲林姓男子至今單身，上月在臉書認識一名長相姣好的正妹女網友，他看到女網友臉書自稱「佳涵baby」及美照，心生好感交談交往，相談甚歡，誤為愛情到來。
大溪分局南雅所長孫獻徽表示，女網友以自己手頭緊，急需現金5萬元求助，女網友還以「我留下單據不會中槍」，鬆懈林男心防，林男至郵局匯款轉帳女子帳號，局員詢問獲悉匯給女網友，察覺有異報案，員警耐心舉例勸說林男「這是假交友真詐財」，最後林男恍然大悟自己險遭女色詐騙，非常感謝警方及局員勸阻。
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