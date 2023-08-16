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影／水飄失控！國道一號火燒車 後方車駕駛目擊過程驚險閃過

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道一號泰安段北上路段今天發生火燒車意外，轎車撞上安全島護欄後起火，整輛車陷入火海，消防隊員搶救，男駕駛和女乘客棄車逃生，無人員傷亡，目擊者提供行車影像，驚險畫面顯示當時地面濕滑，車輛一路水飄失控撞向護欄。

台中市消防局今天上午9點31分獲報，國道一號后里區158公里北上路段有轎車火警，國道內線車輛交通事故，造成車輛起火燃燒，派遣后里分隊3車8人，由后里分隊分隊長柯俊男帶隊前往。

該路段內線車道一度封閉，消防隊員滅火，9點46分火勢控制、48分火勢撲滅，車輛全燒燬，無人員受傷，起火原因由火調人員調查中。

依鄭姓民眾提供行車紀錄器影像，當時國道地面都有雨水，這輛車從外側車道失控衝向內側車道，車輪激起明顯水花，車撞向護欄後，後車身蹺起，車輛失控，左側二個車輪再撞向護欄；國道警方表示，當時剛下完大雨，仍有小雨，路面溼滑，車撞護欄後引擎冒煙，男駕駛和女乘客緊急下車，不久就火燒車。

國道一號泰安路段今天發生火燒車，消防隊員滅火。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安路段今天發生火燒車，消防隊員滅火。圖／台中市消防局提供
國道一號泰安路段今天發生火燒車，轎車先打滑撞護欄。圖／目擊者鄭姓民眾行車紀錄器提供
國道一號泰安路段今天發生火燒車，轎車先打滑撞護欄。圖／目擊者鄭姓民眾行車紀錄器提供

國道 車道 后里 車禍

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