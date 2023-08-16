復康巴士司機涉摸胸猥褻 身障女子控他伸進衣領摸胸
62歲復康巴士俞姓司機，日前開車載20多歲身障女子就醫，卻遭控在醫院門口趁女子行動不便，涉徒手伸入衣領摸胸，事後女子情緒受到影響，在母親陪同下報案提告。司機辯稱，他幫忙攙扶女子下車，否認摸胸。士林地檢署依乘機猥褻罪嫌起訴。
起訴指出，62歲俞姓司機，今年2月13日下午2時許，駕駛復康巴士搭載20多歲身障女子，和女子母親到北市某醫院就醫，卻在抵達醫院停車時，趁女子母親先下車之際，涉嫌伸出鹹出手伸進女子衣領，隔著內衣摸胸，乘機猥褻得逞。女子難忍受遭侵犯情緒告知母親，由母親陪同報案提告。
司機否認犯行，當天他幫忙扶著女子上臂「支撐她下車」根本沒有摸胸，當天只有扶她下車時才有肢體接觸。全案監視錄影器畫面顯示，司機確有和女子獨處在車內、及攙扶下車。檢方依雙方說法、身障女子事後情緒和心理狀態等，認定司機涉犯乘機猥褻罪嫌，依法起訴。
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