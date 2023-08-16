復康巴士司機涉摸胸猥褻 身障女子控他伸進衣領摸胸

62歲復康巴士俞姓司機，日前開車載20多歲身障女子就醫，卻遭控在醫院門口趁女子行動不便，涉徒手伸入衣領摸胸，事後女子情緒受到影響，在母親陪同下報案提告。司機辯稱，他幫忙攙扶女子下車，否認摸胸。士林地檢署依乘機猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，62歲俞姓司機，今年2月13日下午2時許，駕駛復康巴士搭載20多歲身障女子，和女子母親到北市某醫院就醫，卻在抵達醫院停車時，趁女子母親先下車之際，涉嫌伸出鹹出手伸進女子衣領，隔著內衣摸胸，乘機猥褻得逞。女子難忍受遭侵犯情緒告知母親，由母親陪同報案提告。