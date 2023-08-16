影／健美女星攜手防詐少年團宣導防詐 小豬：勿當肥羊

桃園市龍潭警分局宣導防詐觀念，邀請出身龍潭的健美女星「小豬」黃沐妍代言，今天錄製防詐騙宣導短片，小豬以青春健美活力與「龍潭防詐少年團」員警合作，強力宣導防詐套路，小豬表示，現在越來越多假借藝人或名人名義找你投資，像是虛擬貨幣、飆股或元宇宙穩賺不賠，怎麼可能？民眾投資前三思，千萬小心不要當肥羊，有任何問題問警察。

警方偵辦詐騙案發現8月至今，詐騙案件層出不窮，甚至一天5至10案件，許多民眾受騙積蓄不保，龍潭警方組成「龍潭防詐少年團」宣導民眾防詐和阻詐，「小豬」與員警團員錄製防詐騙短片，小豬更展現她的健美活力宣導防詐騙，警方表示，透過短片強力防詐宣導，讓民眾更進一步認識詐騙集團慣用伎倆，對詐騙手法有所辨識，避免被詐騙失金。

黃沐妍說，她是龍潭鄉親，身為龍潭人終於用到自己，這件事很重要，來越多人假借藝人或名人找你投資，手法也越來越多，說什麼投資飆股、虛擬貨幣或元宇宙短期獲利、穩賺不賠，這怎麼可能，投資有賺有賠，那有穩賺這麼好的事，天下沒有白吃午餐，投資前要三思，打警方110或165防詐騙專線，不要當肥羊，希望透過這次宣導，提醒民眾千萬不要被詐騙集團話術蒙騙，保護自身財產安全。