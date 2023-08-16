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影／狂噴火花！國道3號現「輪胎離家出走」 貨車拖行百公尺
國道3號北上芎林竹東路段今天中午11時許發生貨車後輪2輪胎脫離事故，不僅輪胎與車身分離在高速公路上自由狂奔，貨車還因第一時間未煞車，車斗著地拖行百餘公尺，沿路刮出火花，嚇得後車全部急閃，沒想到事故排除拖吊車人員前來又遭撞飛，造成1人受傷送醫。
據了解，這起事故發生在國道3號北向竹林交流道前91K處，該路段是一處下坡彎道，但當時江姓男子駕駛的貨車，疑似輪胎斷裂，左後車輪2輪胎竟然直接在時速破百的情況下離家出走，嚇得後方數輛自小客車緊急閃避到內線超車道，差點造成後方追撞。
貨車車斗因著地在地上拖行數百公尺，不只一路噴出大量火花，還在柏油路面上留下長長的刮地痕跡，而貨車也因輪胎噴飛無法繼續行駛，只好通報拖吊車前來道路救援。
沒想到黃姓拖吊車司機才剛抵達現場下車查看，正要把脫落的2個貨車輪胎吊掛上拖吊車時，後方一輛李姓男子駕駛的營業全聯結車就撞了上來，聯結車直接碰撞拖吊車，導致黃姓拖吊車司機也被撞飛，腰部重擊倒在路邊無法動彈。
國道警方表示，經酒測3人都沒有飲酒，而受傷的拖吊車司機第一時間已被送往台大竹北生醫醫院急救，目前意識清醒。警方呼籲用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，行駛高速公路除應保持足夠之行車安全距離外，也應隨時注意車前之狀況。
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