影／狂噴火花！國道3號現「輪胎離家出走」 貨車拖行百公尺

國道3號北上芎林竹東路段今天中午11時許發生貨車後輪2輪胎脫離事故，不僅輪胎與車身分離在高速公路上自由狂奔，貨車還因第一時間未煞車，車斗著地拖行百餘公尺，沿路刮出火花，嚇得後車全部急閃，沒想到事故排除拖吊車人員前來又遭撞飛，造成1人受傷送醫。

據了解，這起事故發生在國道3號北向竹林交流道前91K處，該路段是一處下坡彎道，但當時江姓男子駕駛的貨車，疑似輪胎斷裂，左後車輪2輪胎竟然直接在時速破百的情況下離家出走，嚇得後方數輛自小客車緊急閃避到內線超車道，差點造成後方追撞。

貨車車斗因著地在地上拖行數百公尺，不只一路噴出大量火花，還在柏油路面上留下長長的刮地痕跡，而貨車也因輪胎噴飛無法繼續行駛，只好通報拖吊車前來道路救援。

沒想到黃姓拖吊車司機才剛抵達現場下車查看，正要把脫落的2個貨車輪胎吊掛上拖吊車時，後方一輛李姓男子駕駛的營業全聯結車就撞了上來，聯結車直接碰撞拖吊車，導致黃姓拖吊車司機也被撞飛，腰部重擊倒在路邊無法動彈。