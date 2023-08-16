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台中警好會找失蹤人口 第一名3個月找回18人獲獎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局今天周報時，對5名十分擅找失蹤人口的警員頒發獎座，其中第一名的警員沈修安，在短短3個月內，即找回18名的失蹤人口，榮登全台中「最會找人」的警員，今天由副局長魏慶賢頒獎，希望鼓舞士氣，也激勵其他同仁看齊。

台中市警局評鑑今年第二季失蹤人口協尋評鑑，經審核各分局執行成效，此次榮獲前5名協尋績優員警，分別為二分局永興所警員沈修安，尋獲18名；四分局春社所警員陳宏霖，尋獲12名；霧峰分局內新所警員蔡宏旻，尋獲7名；四分局春社所警員莊又銓，尋獲7名；四分局大墩所警員林其鋒，尋獲5名，今天由副局長魏慶賢頒發協尋達人獎座。

台中市警局副局長魏慶賢說，協尋失蹤人口工作，總是令人五味雜陳，雖然尋獲時有感動，但也有因協尋未獲而感到遺憾，但「身在公門好修行」，希望各單位同仁在執行協尋失蹤人口的工作技巧上，能標竿學習及發揮同理心，進而幫助更多失散家庭一家團圓。

台中市警局呼籲，為加強失智老人走失案件查尋，民眾可向市府社會局、民間社福團體，申請愛心手鍊，以利失蹤者被尋獲時的身分辨識，提醒家裡有走失高風險長輩的家屬，應及早替長輩申請及佩戴。

台中市警局長李文章為協助有走失風險的失智長者、精神病患身分辨識，多次在局內會議指示刑事鑑識中心、各分局加強宣導，民眾自願捺印指紋服務，凡符合申請資格者，可自行至警局刑事鑑識中心或各分局（偵查隊鑑識小組）申請；社福團體報名達10人以上者，可向警局申請派員前往該社團辦理指紋捺印（刑事鑑識中心聯絡電話：04-23284579），請民眾多加利用。

台中市警局今天在周報時，為5名擅長尋找失蹤人口的警員頒發獎座。圖／台中市警局提供
台中市警局今天在周報時，為5名擅長尋找失蹤人口的警員頒發獎座。圖／台中市警局提供

失蹤 台中市 失智

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