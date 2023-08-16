今天鬼門開 警方也提出鬼月「三大禁忌」

今天是農曆7月初一，俗稱「鬼門開」，也進入民俗的「鬼月」。網路上，不少網站或社群都在談論鬼月禁忌，警方也在臉書社群大談「鬼月禁忌不要犯」，說出「三大禁忌」遵守禁忌，就有助於趨吉避凶。

警方提出鬼月「三大禁忌」，是警政署臉書「NPA 署長室」小編籌畫的應景內容。內容說，「農曆七月的鬼月，根據傳說或習俗，產生諸多的禁忌，你知道有哪些鬼月禁忌嗎？」吸引不少人好奇。

「警方怎麼也談鬼月禁忌？」網友還以為警方根據辦案經驗提出鬼月禁忌，看了內容，才發現警方所提的「鬼月三大禁忌」，原來是網路常受熱議的「過馬路不滑手機」、「喝酒後不開車」、「路邊不違停」，說明不論是否相信鬼月，遵守這些禁忌，「有助於趨吉避凶、身體健康、闔家幸褔快樂！」是「擁有美滿人生的不二法則」。

網友看了哈哈大笑，留言「謝謝署長始終提醒我們，人比鬼可怕」、「不用等到鬼月，只要來這就能看到鬼話連篇」，也有人讚美小編，「算是懂行銷，給小編讚」。