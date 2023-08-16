桃園鴛鴦盜洗劫乾爹失風 相互指責鬧到離婚又判刑

桃園一對羅姓夫婦覬覦羅男乾爹財富，今年3月竟聯手行竊，得手14萬餘元，還天真將錢藏在路旁轎車車底，未料隔天一早車主載孫上課移車，犯行隨即曝光；事發後，羅男矢口否認行竊，但羅妻供出一切，夫妻2人最後不但感情失和離婚，也因竊盜分別被桃園地院判刑3月和2月刑期，均得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，羅男夫妻今年3月與羅男乾爹一起到新屋某餐廳飲酒餐敘，羅男席間利用乾爹與人聊天機會摸走乾爹的隨身包，接著由羅妻帶著隨身包到廚房搜刮，後來羅男見羅妻只拿走長夾內的3萬元，又自己跑了一趟廚房，取走用牛皮紙袋裝的現金11萬餘元，夫妻2人共得手14萬餘元。

羅男夫妻雖然得手，但不久就露出馬腳。當時，羅男見乾爹尋找隨身包，還強裝鎮定說包包由他背著，接著與妻子將錢藏在餐廳附近停車場的轎車底下，未料車主隔天一早將車開走發現贓款，通報警方和餐廳老闆清點，金額與羅男乾爹丟失現金相符。

法庭上，羅男矢口否認犯行，辯稱對竊案毫不知情，但羅妻坦承一切，並稱2人並非臨時起意，指羅男在開車前往乾爹住處載人的路就說「乾爹包包內有很多錢」，有提議趁乾爹喝醉之際下手行竊。