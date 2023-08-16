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影／詐團拜廟抽籤求運氣 詩文「作事難成」警說神明沒騙你

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警方查緝虛擬貨幣假投資詐騙案，查獲柯姓男子涉嫌指揮車手全省跑透透，光搜出的高鐵票根就有上百張，並發現他們為控制車手，曾痛打「黑吃黑」的車手。柯在「鬼月」來臨前求籤，因他與同夥9人落網，證明神明沒騙他。

據了解，柯姓男子（23歲）在高雄市苓雅區興中一路租透天樓房當據點，當詐團上游騙人以投資泰達幣等虛擬貨幣後，他接獲指示，便叫同住的手下傅姓（26歲）、黃姓（24歲）2男子買高鐵票，給旗下車手薛姓（27歲）、呂姓（33歲）、賴姓（28歲）、許姓（23歲）、盧姓（21歲）等人，涉嫌佯裝幣商向受騙人收錢，高鐵票根交給蔡姓女子（25歲）作帳，向詐團報帳。

高雄市刑警大隊偵一隊查出柯等人落腳在高雄市苓雅、左營區，8月3日兵分多路，動員特勤員警攻堅，將柯等9名男女一網成群，查扣電腦、疑詐騙贓款25萬元、裝逃避查緝通訊用的「黑莓卡」手機23支、虛擬貨幣買賣契約書、百餘張高鐵票根，以及柯使用的BMW轎車。

警方搜索柯的BMW轎車，發現有張他剛在台南關仔嶺福安宮求得的籤詩，顯示「心中意欲前途去，只恐前途未運通」，說明「求財難得無利」、「經商多端無財」、「月令失暗難通」、「作事難成」，員警說「神明沒騙他」。

據查，柯等人已經手2000多萬元，7月間，曾有1名車手「黑吃黑」未繳回詐款70萬元，在高雄某汽車旅館，遭柯涉嫌指使薛姓男子拳打腳踢，他們並把打人影像貼在群組，警告其他車手。全案依詐欺等罪嫌移送高雄地檢署，柯經檢方聲押獲准，打人的薛姓男子10萬元交保，其餘7人3萬元至5萬元交保。

警方逮捕柯姓男子等詐團成員。記者林保光／翻攝
警方逮捕柯姓男子等詐團成員。記者林保光／翻攝
柯姓男子鬼月前在關仔嶺福安宮求得的籤詩，警方說「神明沒騙他」。記者林保光／攝影
柯姓男子鬼月前在關仔嶺福安宮求得的籤詩，警方說「神明沒騙他」。記者林保光／攝影
柯姓男子鬼月前在關仔嶺福安宮求得的籤詩，警方說「神明沒騙他」。記者林保光／攝影
柯姓男子鬼月前在關仔嶺福安宮求得的籤詩，警方說「神明沒騙他」。記者林保光／攝影
警方查扣贓款及上百張高鐵票根等贓證物。記者林保光／攝影
警方查扣贓款及上百張高鐵票根等贓證物。記者林保光／攝影
警方攻堅，逮捕柯姓男子等詐團成員。記者林保光／翻攝
警方攻堅，逮捕柯姓男子等詐團成員。記者林保光／翻攝
警方攻堅查捕柯姓男子等9人，發現這集團用過的高鐵票根就有上百張。記者林保光／攝影
警方攻堅查捕柯姓男子等9人，發現這集團用過的高鐵票根就有上百張。記者林保光／攝影

車手 高雄市 詐騙

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